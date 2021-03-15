В марте Газпром прокачивает через Украину в среднем по 114,7 млн куб. м в сутки, что почти доходит до забронированного максимума. Российский газовый монополист Газпром третий месяц подряд забронировал дополнительные транзитные мощности газа через территорию Украины. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на результаты месячного аукциона на Regional Booking Platform.
Как известно, у Газпрома на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинской ГТС в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки. Но 14,2 млн куб. м забронировано дополнительно на аукционе – всего 123,2 млн куб. м в сутки.
На платформе RBP в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на апрель. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены 14,2 млн куб. м в сутки. Точно таким же был результат аукциона на март и на февраль.
В марте Газпром прокачивает через Украину в среднем по 114,7 млн куб. м в сутки (минимум 101,2 млн куб. м, максимум 120,3 млн куб. м, что почти доходит до забронированного максимума).
В январе 2021 года Газпром прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в феврале – 104 млн куб. м. interfax.com.ua