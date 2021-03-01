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Комитет ВОЗ рассмотрит 16 марта вопрос о безопасности вакцины AstraZeneca

Комитет ВОЗ рассмотрит 16 марта вопрос о безопасности вакцины AstraZeneca

Как заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, решение о приостановке применения препарата представляет собой "рутинную практику", которая "показывает, что система надзора работает и имеется эффективный контроль"

Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассмотрит во вторник вопросы, связанные с препаратом компании AstraZeneca, применение которого приостановили несколько стран из-за сообщений об образовании тромбов у привившихся. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ТАСС.

По его словам, решение о приостановке применения AstraZeneca представляет собой "рутинную практику", которая "показывает, что система надзора работает и имеется эффективный контроль". "Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассматривал имеющиеся данные в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу завтра [16 марта]", - сказал Гебрейесус.

"Со времени прошлого брифинга ВОЗ, состоявшегося в пятницу, еще ряд стран приостановил использование вакцин против COVID-19 AstraZeneca в качестве меры предосторожности после сообщений о том, что у людей, получивших вакцину из двух партий, произведенных в Европе, образовались тромбы", - пояснил глава ВОЗ. По его словам, "это необязательно означает, что эти события связаны с вакцинацией от COVID-19".

Гендиректор в связи с этим подчеркнул, что "наибольшей угрозой, с которой сейчас сталкивается большинство стран, является доступ к вакцинам" от коронавируса. "Практически ежедневно я получаю телефонные звонки от ведущих политических лидеров со всего мира, которые задают вопрос о том, когда их страна получит их вакцины через [международный механизм] COVAX. Некоторые из них разочарованы, и я понимаю почему", - констатировал он. Глава ВОЗ напомнил, что "некоторые богатейшие страны мира покупают для вакцинации в несколько раз больше вакцин [чем численность их населения]", а у других государств при этом "нет ничего".
tass.ru
  • Сегодня, 20:08
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