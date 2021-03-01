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В феврале в Приднестровье отмечен рост экспорта и импорта

В феврале в Приднестровье отмечен рост экспорта и импорта

В Приднестровье по итогам февраля зафиксирован рост по сравнению с январем на 10,5% экспорта и на 18,9% импорта. Такие данные приводит Государственный таможенный комитет ПМР.

В сравнении с февралём 2020-го объём поставок за рубеж увеличился на 9,4%. Импорт, наоборот, сократился – на 2,2%, сообщается novostipmr.com ссылаясь на пресс-релиз Банка Приднестровья.

Итоги внешнеэкономической деятельности резидентов республики главным образом определялись активным ростом цен на сырьё и продукцию металлургии. На фоне удорожания металлолома и полуфабрикатов на глобальных рынках реализация металлов и изделий из них за рубеж за январь-февраль увеличилась в 1,9 раза. На их долю пришлось 48,6% всего экспорта против 29,4% годом ранее. Закупки металлов выросли в 1,6 раза.

Поставки электроэнергии увеличились на 5,2% и составили 21% всего экспорта из ПМР.

Стоимость закупленных за рубежом топливно-энергетических товаров, в основном под влиянием ценового фактора, уменьшилась на 33,2%.

+3,2% по продажам за рубеж у легкой промышленности по итогам первых двух месяцев года. Одновременно с этим покупка сырья и продукции этой группы за границей сократилась более чем на 9,9%.

Как отмечают эксперты ПРБ, низкая урожайность предыдущего сельскохозяйственного сезона продолжает определять спад экспорта продовольственных товаров и сырья. За январь-февраль 2021 года он снизился на 38,9%. Импорт продовольствия сократился на 6,4%.

На треть просел экспорт цемента, песка и гравия, импорт минеральных продуктов – на 40,5%.

Под негативным влиянием внешнего спроса остаётся машиностроение. Продажи продукции иностранным партнёрам уступили базисным показателям 36,9%. При этом закупки за границей товаров этой отрасли возросли на 4,5%.

На 26,7% сократились поставки за рубеж продукции химической отрасли. Импорт товаров химической и связанных с ней отраслей промышленности в январе-феврале сократился на 1,9%.
novostipmr.com
  • Сегодня, 20:16
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