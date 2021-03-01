В Приднестровье по итогам февраля зафиксирован рост по сравнению с январем на 10,5% экспорта и на 18,9% импорта. Такие данные приводит Государственный таможенный комитет ПМР.
В сравнении с февралём 2020-го объём поставок за рубеж увеличился на 9,4%. Импорт, наоборот, сократился – на 2,2%, сообщается novostipmr.com ссылаясь на пресс-релиз Банка Приднестровья.
Итоги внешнеэкономической деятельности резидентов республики главным образом определялись активным ростом цен на сырьё и продукцию металлургии. На фоне удорожания металлолома и полуфабрикатов на глобальных рынках реализация металлов и изделий из них за рубеж за январь-февраль увеличилась в 1,9 раза. На их долю пришлось 48,6% всего экспорта против 29,4% годом ранее. Закупки металлов выросли в 1,6 раза.
Поставки электроэнергии увеличились на 5,2% и составили 21% всего экспорта из ПМР.
Стоимость закупленных за рубежом топливно-энергетических товаров, в основном под влиянием ценового фактора, уменьшилась на 33,2%.
+3,2% по продажам за рубеж у легкой промышленности по итогам первых двух месяцев года. Одновременно с этим покупка сырья и продукции этой группы за границей сократилась более чем на 9,9%.
Как отмечают эксперты ПРБ, низкая урожайность предыдущего сельскохозяйственного сезона продолжает определять спад экспорта продовольственных товаров и сырья. За январь-февраль 2021 года он снизился на 38,9%. Импорт продовольствия сократился на 6,4%.
На треть просел экспорт цемента, песка и гравия, импорт минеральных продуктов – на 40,5%.
Под негативным влиянием внешнего спроса остаётся машиностроение. Продажи продукции иностранным партнёрам уступили базисным показателям 36,9%. При этом закупки за границей товаров этой отрасли возросли на 4,5%.
На 26,7% сократились поставки за рубеж продукции химической отрасли. Импорт товаров химической и связанных с ней отраслей промышленности в январе-феврале сократился на 1,9%. novostipmr.com