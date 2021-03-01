Президент ПМР Вадим Красносельский подписал закон с дополнениями в закон «О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, в 2020 и 2021 годах». Верховный Совет принял закон 24 февраля.
Деньги, которые предприятие выделяет для проведения тестов или медосмотра сотрудников, теперь не будут облагаться подоходным налогом, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
Многие работодатели в прошлом году столкнулись с ситуацией, когда надо было принимать экстренные меры, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции в трудовых коллективах. В частности, за свои деньги предприятия закупали средства для дезинфекции и индивидуальной защиты. Есть такие организации, которые оплачивали тесты на СOVID из собственных средств.
По ранее действующему законодательству, деньги, которые предприятие выделяет для проведения тестов или медосмотра сотрудников, считаются материальной выгодой или прибылью сотрудника. И эти средства так же, как и заработная плата, облагались подоходным налогом. Председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун вышел с законодательной инициативой и предложил отменить налог с такого рода материальной выгоды, чтобы исключить потенциальную возможность обложения налогом.
По мнению депутатов, такая мера государственной поддержки будет стимулировать социально ответственных работодателей, которые затрачивают собственные средства на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. vspmr.org