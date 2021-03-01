Dnestr.TV

 
0

Поддержка социально ответственных работодателей

Поддержка социально ответственных работодателей

Президент ПМР Вадим Красносельский подписал закон с дополнениями в закон «О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, в 2020 и 2021 годах». Верховный Совет принял закон 24 февраля.

Деньги, которые предприятие выделяет для проведения тестов или медосмотра сотрудников, теперь не будут облагаться подоходным налогом, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

Многие работодатели в прошлом году столкнулись с ситуацией, когда надо было принимать экстренные меры, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции в трудовых коллективах. В частности, за свои деньги предприятия закупали средства для дезинфекции и индивидуальной защиты. Есть такие организации, которые оплачивали тесты на СOVID из собственных средств.

По ранее действующему законодательству, деньги, которые предприятие выделяет для проведения тестов или медосмотра сотрудников, считаются материальной выгодой или прибылью сотрудника. И эти средства так же, как и заработная плата, облагались подоходным налогом. Председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун вышел с законодательной инициативой и предложил отменить налог с такого рода материальной выгоды, чтобы исключить потенциальную возможность обложения налогом.

По мнению депутатов, такая мера государственной поддержки будет стимулировать социально ответственных работодателей, которые затрачивают собственные средства на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.
vspmr.org
  • Сегодня, 20:27
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • Пьяный мужчина в центре Бендер угрожал пистолетом сотру ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • Пьяный мужчина в центре Бендер угрожал пистолетом сотру ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна