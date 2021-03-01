Dnestr.TV

 
0

Пресс-секретарь Зеленского будет вести собственное телешоу, рассчитанное на жителей Крыма и Донбасса

Пресс-секретарь Зеленского будет вести собственное телешоу, рассчитанное на жителей Крыма и Донбасса

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель запускает авторское ТВ-шоу "Взгляд с Банковой" на телеканалах "Дом" и UATV. Программа рассчитана на жителей Донбасса и Крыма, которых ведущая будет пытаться убедить "вернуться" под крыло официального Киева. В своей передаче Мендель планирует выступать с аналитическими прогнозами и отвечать на вопросы аудитории.

"Не устаём говорить с вами. А особенно — с украинцами, которые оказались за контактной линией в Донбассе и Крыму", — проанонсировала Мендель в Facebook.

Напомним, ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко тоже стал ведущим политического ток-шоу на местном телеканале, принадлежащем его куму Петру Порошенко. Создатели передачи пообещали, что её неотъемлемым элементом станет глас народа — блиц-опрос обычных людей на больные для украинского общества темы.
life.ru
  • Сегодня, 20:55
  • DTV
  • Просмотров: 11
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • Пьяный мужчина в центре Бендер угрожал пистолетом сотру ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • Пьяный мужчина в центре Бендер угрожал пистолетом сотру ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна