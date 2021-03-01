В оздоровительном лагере «Днестровские зори» возобновилось санаторно-курортное лечение. Сегодня сюда приехали 55 человек из Слободзеи, Рыбницы, Дубоссар и Тирасполя. Завтра здесь ждут еще 26 гостей. Всего оздоровительный комплекс в первый заезд планирует принять до 120 человек, сообщается на сайте Минобороны ПМР.
«После закрытия ковид-госпиталя в оздоровительном лагере началась активная подготовка к заезду отдыхающих. Мы выполнили все санитарно-эпидемиологические предписания, которые были даны Республиканским центром гигиены и эпидемиологии, а также закупили новое постельное белье и посуду. Спальные корпуса "Дружба" и "Лесные тропы" готовы принять отдыхающих», – отметил директор лагеря Андрей Райлян.
Всем, кто прибыл на отдых, прямо на месте сделали антиген-тесты. Результат был известен уже через 15 минут. Затем – медицинский осмотр, рекомендации врачей и заселение в уютные комнаты, сообщает novostipmr.com.
С завтрашнего дня гостей ждет индивидуальный комплекс оздоровительных процедур: озокерит, электропроцедуры, магнитотерапия, массаж, бассейн, зал лечебной физкультуры, а также лечение минеральной водой. Еще в режиме дня – сбалансированное четырехразовое питание.
«Отдыхала здесь три года назад, и за это время здесь все еще больше преобразилось, стало еще лучше. Сегодня нас очень тепло встретил персонал оздоровительного комплекса, спасибо за такую организацию, я думаю, что этот отдых я буду вспоминать очень долго», – отметила отдыхающая из Терновки Вера Фанина.
«Нам позвонили из Министерства по социальной защите и труду и сообщили, что у нас есть возможность отправиться на двухнедельный оздоровительный курс в "Днестровские зори", так как мы являемся ветеранами труда. Мы обрадовались и, конечно же, решили, что такую возможность не стоит упускать», – отмечает семейная пара из Тирасполя Валерий и Елена Кожухарь.
Каждый отдыхающий в здравнице в течение двух недель будет получать нужный комплекс оздоровительных процедур. В свободное время есть возможность сходить в спортивный зал или бассейн, заняться скандинавской ходьбой или отдохнуть на свежем воздухе возле Днестра. novostipmr.com