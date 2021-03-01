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В Украине выросли штрафы за нарушения ПДД

В Украине выросли штрафы за нарушения ПДД

Штрафные санкции будут применяться не только к водителям, но и к пешеходам и велосипедистам.

В Украине вступают в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий во время брифинга, сообщает МВД Украины на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что за некоторые нарушения штрафы выросли в 40 и 80 раз, передает korrespondent.net.

Так, для водителей, которые потеряли свои права, но продолжают ездить без них, штрафы увеличиваются в 40 раз - с 510 до 20 400 гривен. При этом за повторное нарушение уже придется заплатить 40 800 гривен + лишение прав на 5-7 лет и оплата изъятого авто. До этого штрафовали на 510 гривен.

За превышение скорости на 20 км/ч штраф увеличится с 255 до 340 гривен. За превышение скорости на 50 км/ч - штраф вырастет с 51 до 510 гривен.

За покидание места ДТП штраф увеличивается с 255 до 3 400 гривен или лишение прав на 1-2 года, или админ арест на 10-15 суток

За грязные, заклеенные или установленные с нарушением номерные знаки штраф повышается с 170 до 850 гривен. При этом за повторное нарушение в течение года необходимо будет заплатить 1 700 гривен, а ранее сумма штрафа составляла 255 гривен.

Вырастут также штрафы за нарушение ПДД велосипедистами и пешеходами.

Так, за переход в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора регулировщика штраф вырастет с 51 до 255 гривен.

За нарушение правил велосипедистом штраф увеличивается с 85 до 340 гривен.

За нарушения ПДД пешеходом или велосипедистом в состоянии опьянения штраф вырастет с 136 до 680 гривен.

За повторное нарушение правил пешеходом или велосипедистом штраф увеличивается с 170 до 850 гривен или общественные работы от 20 до 40 часов.

Напомним, за 2020 год в Украине в ДТП погибли более 3,5 тысяч человек.

В Украине выросли штрафы за нарушения ПДД

В Украине выросли штрафы за нарушения ПДД

В Украине выросли штрафы за нарушения ПДД

В Украине выросли штрафы за нарушения ПДД

В Украине выросли штрафы за нарушения ПДД

В Украине выросли штрафы за нарушения ПДД

В Украине выросли штрафы за нарушения ПДД

В Украине выросли штрафы за нарушения ПДД

В Украине выросли штрафы за нарушения ПДД

В Украине выросли штрафы за нарушения ПДД

В Украине выросли штрафы за нарушения ПДД
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:00
  • DTV
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