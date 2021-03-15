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В ООН оценили решение стран ЕС приостановить вакцинацию AstraZeneca

В ООН оценили решение стран ЕС приостановить вакцинацию AstraZeneca

ООН руководствуется указаниями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в отношении использования вакцины AstraZeneca, применение которой приостановили в ряде стран, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

На прошлой неделе EMA сообщило, что продолжает расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины, передает ria.ru

"Вакцины AstraZeneca и Pfizer распространяются в рамках (механизма – ред.) COVAX. Мы руководствуемся наукой и (указаниями - ред.) ВОЗ. Думаю, что ВОЗ весьма четко дала понять в предыдущие пару дней, что проблем с вакциной AstraZeneca не было", - заявил Дюжаррик, отвечая на вопрос, почему ООН продолжает рассылать AstraZeneca в страны, несмотря на то что около 15 государств приостановили применение вакцины.

Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Исландия, Болгария, а также Норвегия приостановили использование этой вакцины, которая была разрешена EMA к применению в Евросоюзе. В понедельник, в частности, применение препарата приостановили Италия, Франция, Германия и Испания.

ria.ru
  • Сегодня, 07:05
  • DTV
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