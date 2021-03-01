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Народный адвокат по правам ребенка в РМ обратилась к властям: Предоставьте людям право выбирать вакцину от COVID-19

Народный адвокат по правам ребенка в РМ обратилась к властям: Предоставьте людям право выбирать вакцину от COVID-19

Народный защитник по правам ребенка в РМ Майя Бэнэреску обратилась к властям с призывом обеспечить прозрачный процесс закупки вакцин, эффективно управлять ими, чтобы их можно было приобрести в оптимальные сроки и по разумным ценам.

"Призываю соответствующие органы ускорить и оптимизировать за счет лучшей организации процесс вакцинации, в том числе путем создания списков ожидания на иммунизацию: в случае отказа некоторых людей - перейти к следующему в списке, продолжая в то же время кампанию по информированию населения о важности процесса вакцинации против COVID.

Мы приветствуем идею создания платформы онлайн-регистрации для вакцинации. Если будет успешно закуплено несколько типов вакцин, я прошу предоставить населению возможность выбрать вакцину, которой люди предпочитают иммунизировать себя, очевидно, в зависимости от их наличия на складе», - сказала омбудсмен, передает noi.md

В то же время она призывает власти принять во внимание необходимость выдачи свидетельства о вакцинации, которое гарантирует возможность передвижения человека, которому сделали прививки.

«Я рекомендую должностным лицам MSMPS принять дополнительные меры по сокращению времени ожидания теста лицами с подозрением на ковид, а также эффективно и в достаточной степени контролировать развитие здоровья людей, получающих лечение на дому.

Я также рекомендую предоставить контрольные точки с оксиметрами, чтобы обеспечить возможность измерения насыщения крови кислородом. Было бы действительно полезно оснастить аптеки этими приборами вместе с имеющимися тонометрами. Я призываю полицию строго следить за соблюдением требований, установленных Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здравоохранению, в частности, в отношении общественного транспорта, общественных учреждений и торговли.

Считаю необходимыми дополнительные действия для эффективности механизмов санкций экономических агентов, грубо нарушающих решения Национальной чрезвычайной комиссии здравоохранения», - пишет Майя Бэнэреску.

Она также выступает за разработку четких и предсказуемых рекомендаций, касающихся образовательного процесса для всех уровней образования, чтобы принимаемые решения были разумными, необходимыми и соразмерными риску заражения.

«Я призываю политиков в стране действовать строго в соответствии с национальными интересами и безопасностью граждан и представлять собой образец соблюдения правил здравоохранения. Пропорции катастрофы можно уменьшить. Давайте проявим ответственность и солидарность, чтобы выйти из кризиса!» - заключила омбудсмен.
noi.md
  • Сегодня, 07:14
  • DTV
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