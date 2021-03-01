Президент прокомментировал в своем телеграм-канале обращение по поводу отмены ЕГЭ, которое появилось в сети Интернет.
По словам Вадима Красносельского, вызывает сомнение, что авторами этой петиции являются выпускники и родители.
«Лично у меня вызывает большое сомнение, что текст составили выпускники приднестровских школ – люди, уже по сути получившие полное среднее образование. Уж слишком много в нем орфографических, пунктуационных, речевых ошибок. Авторам явно надо подтянуть знания русского языка», – написал глава государства.
Он отметил, что тема ЕГЭ актуальна и звучит в обществе, передает novostipmr.com.
«Все мы понимаем, что учеба без прямого контакта с учителем была сложным испытанием. Вынужденный дистанционный механизм не дает такого результата, как классическая форма обучения. В каком формате будет проведена в этом году аттестация выпускников, еще только предстоит определиться. Единственное, от чего зависит решение, – развитие эпидемиологической ситуации. Призываю не спекулировать на этой теме. Мы готовимся к проведению госэкзаменов – с соблюдением всех образовательных и санитарно-эпидемиологических норм, а выпускникам надо быть готовыми к их сдаче. Знания в любом случае лишними не будут», – считает Вадим Красносельский.
Окончательное решение по вопросу сдачи Единого государственного экзамена в приднестровских школах будет принято не раньше апреля, сообщил Президент. novostipmr.com