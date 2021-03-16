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Заявление Додона после отказа Дурлештяну стать премьер-министром страны

Заявление Додона после отказа Дурлештяну стать премьер-министром страны

Фракция социалистов Молдовы была последней в списке на переговоры с президентом страны. По мнению лидера партии Игоря Додона, о досрочных выборах можно будет говорить лишь после решения проблем, вызванных пандемией.

Нельзя говорить о возможности разных политических сценариев, когда во время пандемии умирают люди, такое заявление сделал во вторник лидер Партии социалистов Игорь Додон после консультаций с президентом страны Майей Санду.

По его словам, думать сейчас о политике было бы неправильным. Люди ждут от властей эффективного управления страной в пандемию. Как отметил Додон, ПСРМ продолжает настаивать на формировании функционального правительства, а досрочные выборы можно будет обсуждать не ранее осени, пишет sputnik.md.

"Кандидатуру в премьеры мы выдвигали ранее, и она пользуется поддержкой. Если есть другие кандидаты, мы готовы их рассмотреть", – уточнил Додон.

Как добавил лидер ПСРМ, фракция продолжает считать, что парламент надо обновить, но лишь после того, как все будут уверены, что страна справляется с пандемией, "пока не будут вакцинировано 400 тысяч человек – я не вижу смысла разворачивать избирательную кампанию".

В то же время он отказался отвечать на вопросы, связанные с отказом Марианны Дурлештяну от должности премьер министра.

"Мы обсуждаем с госпожой Дурлештяну разные сценарии, в том числе политические, не буду открывать скобки. В парламенте есть большинство и есть возможность поддержать кандидатуру премьер-министра", – добавил Додон.

Накануне Марианна Дурелштяну решила отказаться от предложения стать премьер-министром страны.

Согласно постановлению Конституционного суда от 23 февраля, президент страны обязан провести консультации с парламентскими фракциями и группами, в том числе с независимыми депутатами.

Ситуация с назначением премьера
Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры.

sputnik.md
  • Вчера, 19:49
  • DTV
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