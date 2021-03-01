В Приднестровье действует госпрограмма, предусматривающая бесплатное лечение за пределами республики. На него могут претендовать 10 категорий граждан: это дети до 18 лет; больные, которым необходима неотложная медицинская помощь или эндопротезирование тазобедренного сустава, а также пациенты нейрохирургического профиля с объемными образованиями головного и спинного мозга, мальформации сосудов головного и спинного мозга, нуждающиеся по результатам магнитно-резонансной томографии в проведении хирургических вмешательств.
Программа распространяется на граждан с онкологией, которым нужна лучевая терапия (если это рак щитовидной железы, то радиотерапия) и хирургические вмешательства, сообщается на сайте ведомства.
Также государство помогает тем, кто получил травму до 18 лет и нуждается в медицинской реабилитации по показаниям в течение двух лет после наступления совершеннолетия.
Еще одна категория – это пациенты с острым коронарным синдромом, нуждающиеся в эндоваскулярном и хирургическом лечении.
В 2021 году перечень расширился на две новые категории: граждане ПМР, имеющие медицинские показания для лечения бесплодия путем проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения и больные эхинококкозом с поражением опорно-двигательного аппарата любой стадии заболевания, нуждающиеся в хирургическом лечении.
Чтобы претендовать на бесплатное лечение за рубежом, необходимо обратиться к лечащему врачу по месту лечения (жительства). При наличии медицинских показаний пациента направят на консультацию к главному внештатному профильному специалисту ведомства. Он выдает письменное заключение о невозможности осуществления необходимого лечения или диагностики в лечебно – профилактических учреждениях республики. На основании этого документа Республиканской комиссия принимает решение о направлении больного за пределы республики за счет средств бюджета, определяет конкретное иностранное медицинское учреждение, порядок оплаты расходов и т.д.