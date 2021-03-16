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Приднестровец Александр Ковтун за 5 дней покорил 5 горных вершин на Южном Урале

Приднестровец Александр Ковтун за 5 дней покорил 5 горных вершин на Южном Урале

За время альпинистских сборов он прошёл пешком более 40 км
Приднестровец Александр Ковтун покорил пять горных вершин на Южном Урале: за пять дней альпинистских сборов он побывал на Двуглавой сопке, Круглице и с разных сторон Откликного гребня. Самой высокой из этих вершин оказалась Круглица – её высота 1 174 м. Именно эта вершина и подход к ней, по словам альпиниста, были самыми сложными, передает novostipmr.com.

«Пока мы подходили к горе, за это время три раза поменялась погода. Сначала солнце и -18°С, потом сильный ветер и -20°С, снег, туман. Подход к вершине был сложным, потому что все тропы ведут через лес, а их замело снегом, поэтому проходить в полной экипировке было немного тяжеловато», - рассказал Александр Ковтун.

Приднестровец Александр Ковтун за 5 дней покорил 5 горных вершин на Южном Урале

На Южный Урал приднестровец отправился, чтобы выполнить 3-й спортивный разряд по альпинизму. Для этого Александру нужно было сдать несколько зачётов и показать на деле, на что он способен. С поставленной задачей альпинист успешно справился.

«Я очень доволен своим результатом. Несмотря на погоду, у меня большое количество позитивных впечатлений. Мне понравились горы Южного Урала, я обязательно туда вернусь», - поделился Александр Ковтун.

Альпинист рассказал, что за пять дней сборов их группа пешком прошла более 40 км. По словам Александра, это было испытание. Подходы к вершинам – это просто нечто, вспоминает приднестровец.

«Идёшь по узкой тропе. Если дует сильный ветер, то тебя просто сметает, несмотря на то, что вокруг лес, много деревьев. И это при том, что вес вместе с рюкзаком был у меня около 100 кг», - рассказал альпинист.

За восхождение на Двуглавую сопку Александр получил значок и удостоверение «Альпинист России».

Приднестровец Александр Ковтун за 5 дней покорил 5 горных вершин на Южном Урале

Альпинизмом Александр Ковтун занимается с 2016 года. Он рассказал, что сильно впечатлился перевалом Дятлова, на котором сам хочет побывать. Приднестровец захотел, как и другие альпинисты, забираться в такие места, где ещё никто ни разу не был.

Для Александра западная вершина Эльбруса (5 642 м) на Кавказе является самой высокой из тех, на которые он восходил. Тогда вместе с группой за 19 ходовых дней альпинист прошёл более 180 км.

У нашего земляка своя философия альпинизма. Он говорит, что вершины не покоряет, а лишь восходит на них. Альпинист уверен в том, что природу невозможно покорить.

«Гора тебя может либо принять, либо не принять. Но самое главное, чтобы она отпустила», - отметил Александр Ковтун.

Альпинист рассказал, что восхождение на вершину - для него в первую очередь это преодоление себя. Кроме того, он подчеркнул, что это и эстетическое удовольствие, ведь с гор открываются красивые виды.

В ближайшие 3 года приднестровец планирует получить почётное в российском альпинизме звание «Снежный барс России». Для этого необходимо взойти на десять высочайших вершин Российской Федерации. Среди них Эльбрус, Пик Пушкина, Ключевская сопка и другие.

Приднестровец Александр Ковтун за 5 дней покорил 5 горных вершин на Южном Урале

Приднестровец Александр Ковтун за 5 дней покорил 5 горных вершин на Южном Урале

Приднестровец Александр Ковтун за 5 дней покорил 5 горных вершин на Южном Урале
novostipmr.com
  • Вчера, 19:58
  • DTV
  • Просмотров: 35
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