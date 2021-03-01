На Днепропетровщине судят двух женщин — 39-летнюю гражданку Молдовы и 38-летнюю украинку-попрошайку.
Женщина из Молдовы подделала паспорт, вклеив другое фото внутрь. Таким образом, когда врачи оформляли медицинскую выписку из роддома, в качестве матери ребенка был вписан другой человек — женщина из Киева, передает depo.ua
Новая "мать" хотела использовать младенца из корыстных побуждений, для занятия попрошайничеством. Нищую обвиняют в нарушении ч.3 ст.149, ч.2 ст.150-1 и ч.3,4 ст.358 УК Украины (торговля людьми, использование малолетнего ребенка для занятия попрошайничеством, подделка документов).
Действия настоящей матери квалифицировали по ч.3 ст.149 и ч.3,4 ст.358 УК Украины (торговля людьми, подделка документов).
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.