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На Украине судят гражданку Молдовы, которая продала ребенка попрошайке

На Украине судят гражданку Молдовы, которая продала ребенка попрошайке

На Днепропетровщине судят двух женщин — 39-летнюю гражданку Молдовы и 38-летнюю украинку-попрошайку.

Женщина из Молдовы подделала паспорт, вклеив другое фото внутрь. Таким образом, когда врачи оформляли медицинскую выписку из роддома, в качестве матери ребенка был вписан другой человек — женщина из Киева, передает depo.ua

Новая "мать" хотела использовать младенца из корыстных побуждений, для занятия попрошайничеством. Нищую обвиняют в нарушении ч.3 ст.149, ч.2 ст.150-1 и ч.3,4 ст.358 УК Украины (торговля людьми, использование малолетнего ребенка для занятия попрошайничеством, подделка документов).

Действия настоящей матери квалифицировали по ч.3 ст.149 и ч.3,4 ст.358 УК Украины (торговля людьми, подделка документов).

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

depo.ua
  • Вчера, 20:04
  • DTV
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