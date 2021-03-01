Заслушав доклады, посвященные экономике, бюджету, обеспеченности питанием и лекарствами лечебно-профилактических учреждений, переводу в электронную форму госуслуг, Председатель Правительства в рамках онлайн-заседания Координационного совета по минимизации последствий от нового типа вируса остановился на исполнении поручений. Они были даны во время предыдущих встреч, сообщает пресс-служба Правительства.
Медицина
Дополнительное финансирование системы здравоохранения – довольно насущный вопрос с учетом нестабильной коронавирусной динамики. Сейчас распространение COVID-19 в Приднестровье снова вошло в неблагоприятную фазу, а это значит, что потребности нашей медицины не снижаются. Согласно подсчетам, к заложенной в казне сумме необходимо добавить 294 млн рублей. Направления расходования средств – ковидные надбавки для медперсонала за риск, приобретение медикаментов, организация питания в COVID-госпиталях, пополнение запасов средств индивидуальной защиты.
«Обращаю особое внимание: это дополнительная сумма к тем лимитам, которые мы заложили в республиканском бюджете на нынешний год. Сумма в почти 300 млн рублей – это те средства, которые нам нужно изыскать в нашем бюджете, чтобы успешно противостоять пандемии до конца года. Мы конечно же рассчитываем на улучшение ситуации, но пока что она ухудшается у нас и по периметру», – акцентировал Александр Мартынов. Учитывая сложившуюся обстановку, Минэкономразвития и Минфину предстоит вместе определиться с потенциальными финансовыми источниками для перекрытия вынужденных затрат.
Минздрав предлагает ввести отдельные диспансерные дни для пожилых граждан и людей с инвалидностью (если они в состоянии прийти на место). В случае, если человек маломобилен, врач придет к нему сам. Отдельное «окно» выделят и на лабораторные исследования для детей до года. Конкретный день недели под каждую категорию определят главврачи поликлиник.
Завершается работа по внесению изменений в нормативно-правовой акт, связанный с лечением приднестровцев за госсчет в зарубежных клиниках. Его дополнят пациентами, нуждающимися в замене кардиостимулятора, сообщила министр здравоохранения Кристина Албул.
Много жалоб граждан касаются записи на прием к врачу в поликлинике. Сетуют на то, что невозможно дозвониться до регистратуры. Действительно, поток желающих обратиться к медикам стабильно высокий, точки связи часто заняты из-за наложения звонков друг на друга. Поэтому Минздрав в качестве краткосрочного решения рассматривает вариант с введением дополнительных телефонных линий и подбора персонала для их обслуживания. Продвинутая модель связана с созданием системы «Электронная запись к врачу». Проект весьма затратный и требует детальной проработки, в том числе относящейся к инвентаризации технической составляющей объектов поликлинической сети. Рассматриваемый период для полноценного запуска продукта – 2022 год.
Вопросы социальной поддержки
Минсоцзащиты провело консультации с профильным комитетом Верховного Совета по корректировке законодательства в части увеличения срока выплаты пособия по уходу за ребенком. Сейчас средства начисляются до достижения ребенком полутора лет. На первом этапе предложено предоставить право получать пособие по уходу за ребенком по достижении им двух лет. По расчетам дополнительно потребуется 4 млн рублей. Как отметила Елена Куличенко, требуется внести изменения в Закон ПМР «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Как только решится вопрос с источником финансирования, инициативу вынесут на рассмотрение в парламент.
Ранее члены Координационного совета обсуждали вопрос питания в Парканской школе-интернате. Общественники посетили учреждение и убедились в должном качестве порций и их наполнении. Однако единственное, на что обратил внимание руководитель исполкома ОНФ Сергей Шерстюк, – детей-сирот одевают за счет государства, а детям, которые оказались в школе-интернате из-за неблагополучной ситуации в семье, выделяется одежда по мере поступления благотворительной помощи. Такой порядок не совсем корректен, считают общественники. По этой причине профильные специалисты изучили ситуацию по всем учреждениям, подведомственным Минсоцзащиты, – Парканская школа-интернат, Попенская школа-интернат, Глинойская, Бендерская и Тираспольская коррекционные школы. Из указанных образовательных заведений 177 детей относятся к категории малообеспеченных. По предварительным расчетам, на покупку одежды и обуви для них потребуется 635 тысяч рублей.
«Расчеты были проведены по возрастным категориям от 6 до 16 лет из расчета 370 РУМЗП, то есть это те параметры, которые сегодня закладываются на ребенка, который имеет статус сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей», – пояснила министр по соцзащите и труду.
Позиция Общественной палаты ПМР и Общеприднестровского народного форума едина – по возможности изыскать средства на решение вопроса.
Александр Мартынов поручил подготовить изменения в законодательство, чтобы уже в этом году запустить инициативу.
На прошедшем заседании Председатель Правительства озвучил письмо от родителей по поводу сборов денег в воспитательно-образовательных организациях. Как пояснили Премьеру, фонды при детских садах и школах создаются в соответствии с действующим законодательством и на добровольной основе. Как правило, финансы идут на покупку моющих средств и других предметов, мелкие ремонты помещений. Однако сложившееся положение дел не совсем уместно, полагает Александр Мартынов. Затраты на содержание дошкольных и школьных учреждений должны покрываться за счет государства, отметил Премьер, поручив Минфину учесть в ресбюджете-2022 статьи такого плана, как мебель, бытовая химия, канцтовары, игрушки.
Ремонт пешеходной дорожки в Тирасполе
Тротуарный участок от Совхоза до ул. Мечникова (по обеим сторонам от проезжей части) пребывает в плачевном состоянии. Расположенный вдоль пути частный сектор что справа, что слева находится в низине, соответственно при обильных осадках вода стекает вниз и размывает покрытие. Александр Мартынов поставил задачу Минэкономразвития и местной госадминистрации изыскать ресурсы для ремонта пешеходной зоны.
Опасное вождение
Заместитель Председателя Правительства Станислав Касап доложил о предпринятых шагах по пресечению таких явлений, как дрифт и стритрейсинг. В частности, на любителей автоэкстрима сетовали граждане, проживающие в районе столичной привокзальной площади. Выход нашли: МВД установило в этой локации знак «Движение запрещено». Также за дрифт будет полагаться административная ответственность. Соответствующий законопроект готовят в Министерстве внутренних дел. Кроме того, на рассмотрение в Верховный Совет ранее поступила инициатива о санкциях за опасное вождение. Следует отметить еще и тот факт, что дежурные патрули внимательно отслеживают факты «ночных гонок».
Ремонт жилфонда, чистый воздух для детей
В республике часть многоквартирных домов уже признаны аварийными либо близки к получению этого статуса. Ситуация очень серьезная, поскольку создается угроза жизни и здоровью жильцов. Какие усилия надо предпринять для реанимации таких строений и сколько это будет стоить – этими и другими сопутствующими вопросами займется специальная рабочая группа. Эксперты изучат в том числе опыт других стран.
На заседании затронули тему с обновлением вентиляционных систем в дошкольных и учебных заведениях. По детским садам и школам, входящим в программу Фонда капитальных вложений, обязательно учитывают состояние вентиляции, подчеркнул зампред Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник. Тем не менее, при обнаружении каких-то проблем с воздухообменом в отдельных организациях Минэкономразвития готово их рассмотреть и включить в перечень работ по линии ФКВ. В целом, во многих воспитательно-образовательных учреждениях был проведен широкий фронт работ по повышению качества воздуха.
«Проведена установка 3436 облучателей в групповых помещениях 192 дошкольных организаций образования, а также комплексов школа-детский сад. Установлено 1113 рециркуляторов «Светочъ» в помещениях начальных классов полнокомплектных и малокомплектных школ. Охвачено 149 учебных заведений. Проведена в настоящее время закупка рециркуляторов в рамках третьего этапа для учебных помещений 5-11 классов полнокомплектных школ в общем количестве 1279 единиц. Заменено 2131 окно на металлопластиковые пакеты с функцией проветривания в 72 организациях образования», – привел цифры Сергей Оболоник. gov-pmr.org