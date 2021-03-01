Александр Мартынов продолжил начатый двумя неделями ранее диалог по учету потребностей в медтехнике Тираспольского (он же республиканский) и Бендерского центров матери и ребенка.
Как сообщила министр здравоохранения Кристина Албул, столичный роддом нуждается в цифровом рентген-аппарате (имеющийся в наличии дает высокую лучевую нагрузку на детский организм), анализаторе для определения кислотно-щелочного состояния и аппарате гипотермии, который позволяет в экстренных случаях поддерживать оптимальную температуру тела младенца. К слову, последнюю позицию обозначили накануне в рамках онлайн-заседания Координационного совета по минимизации последствий от распространения нового типа вируса, сообщается на сайте Правительства.
Что касается Бендерского учреждения перинатального профиля, то здесь настоятельно просят купить оборудование для выхаживания новорожденных: специальный инкубатор, аппарат ИВЛ, монитор пациента и пульсоксиметр.
Заявки обоих центров матери и ребенка включат в целевую программу Фонда капвложений.
Также Председатель Правительства поручил руководителю Минздрава держать на контроле повышение квалификации врачей родильных домов. gov-pmr.org