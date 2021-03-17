Dnestr.TV

 
0

На алкоголь и табак, ввозимый на территорию Приднестровья, будет обязательна потребительская марка

На алкоголь и табак, ввозимый на территорию Приднестровья, будет обязательна потребительская марка

Алкогольные и табачные изделия, ввезенные на территорию Молдовы и предназначенные для потребления на территории Приднестровья, с 1 мая 2021 года подлежат обязательной маркировке потребительской маркой.

Об этом сообщает moldpres.md со ссылкой на Государственную налоговую службу РМ (ГНС). Как сообщили в ведомстве, способ приобретения, использования и применения потребительских марок аналогичен акцизным маркам. В этой связи действующее законодательство устанавливает обязательство маркировки при производстве алкогольной и табачной продукции - до оформления ее импорта на территорию Республики Молдова.

«Потребительские марки должны быть нанесены на упаковку товара в специально отведенных местах, указанных в приложениях к утвержденному постановлениями правительства РМ положению, чтобы вскрытие упаковки гарантировало разрыв наклеенной марки. Если индивидуальная упаковка продукта покрыта целлофаном или снабжена другим прозрачным защитным покрытием, маркировка должна быть нанесена под этим покрытием», - уточнили в ГНС.

Государственная налоговая служба Молдовы рекомендует этой категории налогоплательщиков заранее предпринять необходимые действия для получения потребительских марок в соответствии с положениями действующего законодательства.

На алкоголь и табак, ввозимый на территорию Приднестровья, будет обязательна потребительская марка

В соответствии с положениями алкогольная продукция и табачные изделия, ввозимые на территорию Молдовы и предназначенные для потребления на неподконтрольной конституционным властям страны территории, должны быть маркированы специальной «потребительской маркой», за исключением игристых и шипучих вин, дивинов в сувенирных бутылках емкостью до 0,25 литра и емкостью 1,5 литра, 3 литра и 6 литров; алкогольная продукция с содержанием этилового спирта до 7% объема и пиво; спирт этиловый неденатурированный (товарные позиции 2207 и 2208), используемый в медицинских целях.

Порядок приобретения, использования и применения потребительских марок аналогичен установленному для акцизных марок, а дизайн знака «Потребительская марка» предстояло установить Министерству финансов РМ. В связи с этим минфином разработан и введен в действие Приказ №20 от 2 февраля 2021 г. o внесении изменений в Приказ Министерства финансов РМ № 91 от 7 июня 2019 г. „Об утверждении дизайна марки „Акцизная марка”. Документ дополнен определением «потребительская марка», а в приложениях представлены ее образцы как для алкогольной продукции, так и для табачной продукции ввозимой на территорию РМ и предназначенную для потребления в Приднестровье.

Ожидается, что отличительная маркировка обеспечит прослеживаемость табачных изделий и алкогольной продукции, ввозимых на левобережье Днестра для использования на указанной территории.


  • Сегодня, 20:07
  • DTV
  • Просмотров: 11
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • Пьяный мужчина в центре Бендер угрожал пистолетом сотру ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • Пьяный мужчина в центре Бендер угрожал пистолетом сотру ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна