Алкогольные и табачные изделия, ввезенные на территорию Молдовы и предназначенные для потребления на территории Приднестровья, с 1 мая 2021 года подлежат обязательной маркировке потребительской маркой.
Об этом сообщает moldpres.md со ссылкой на Государственную налоговую службу РМ (ГНС). Как сообщили в ведомстве, способ приобретения, использования и применения потребительских марок аналогичен акцизным маркам. В этой связи действующее законодательство устанавливает обязательство маркировки при производстве алкогольной и табачной продукции - до оформления ее импорта на территорию Республики Молдова.
«Потребительские марки должны быть нанесены на упаковку товара в специально отведенных местах, указанных в приложениях к утвержденному постановлениями правительства РМ положению, чтобы вскрытие упаковки гарантировало разрыв наклеенной марки. Если индивидуальная упаковка продукта покрыта целлофаном или снабжена другим прозрачным защитным покрытием, маркировка должна быть нанесена под этим покрытием», - уточнили в ГНС.
Государственная налоговая служба Молдовы рекомендует этой категории налогоплательщиков заранее предпринять необходимые действия для получения потребительских марок в соответствии с положениями действующего законодательства.
В соответствии с положениями алкогольная продукция и табачные изделия, ввозимые на территорию Молдовы и предназначенные для потребления на неподконтрольной конституционным властям страны территории, должны быть маркированы специальной «потребительской маркой», за исключением игристых и шипучих вин, дивинов в сувенирных бутылках емкостью до 0,25 литра и емкостью 1,5 литра, 3 литра и 6 литров; алкогольная продукция с содержанием этилового спирта до 7% объема и пиво; спирт этиловый неденатурированный (товарные позиции 2207 и 2208), используемый в медицинских целях.
Порядок приобретения, использования и применения потребительских марок аналогичен установленному для акцизных марок, а дизайн знака «Потребительская марка» предстояло установить Министерству финансов РМ. В связи с этим минфином разработан и введен в действие Приказ №20 от 2 февраля 2021 г. o внесении изменений в Приказ Министерства финансов РМ № 91 от 7 июня 2019 г. „Об утверждении дизайна марки „Акцизная марка”. Документ дополнен определением «потребительская марка», а в приложениях представлены ее образцы как для алкогольной продукции, так и для табачной продукции ввозимой на территорию РМ и предназначенную для потребления в Приднестровье.
Ожидается, что отличительная маркировка обеспечит прослеживаемость табачных изделий и алкогольной продукции, ввозимых на левобережье Днестра для использования на указанной территории.