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Госдума ужесточила наказание за оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма

Госдума ужесточила наказание за оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которыми усиливается ответственность за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 17 марта.

«Оскорблять тех, кто встал на защиту Родины, недопустимо. Как и попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать нацизм, поставить под сомнение роль нашего народа в Великой Победе. Наш долг защитить память наших дедов и прадедов, благодаря которым мы сегодня живем», — говорил Вячеслав Володин.

В ходе пленарного заседания Председатель ГД предложил «комитетам по СНГ, по безопасности, коллегам, которые работают в Парламентской ассамблее ОДКБ, СНГ рассмотреть этот законопроект как модельный для того, чтобы он был рассмотрен и, возможно, принят в тех странах, с кем мы активно взаимодействуем».

Он также отметил, что было бы правильно обсудить этот вопрос на европейских площадках. «Думаю, что нас поддержат коллеги, которые здраво мыслят», — добавил Вячеслав Володин.

Ответственность за оскорбление ветеранов

Устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Оно будет приравнено к реабилитации нацизма.

Увеличиваются штрафы. За реабилитацию нацизма будет грозить штраф до 3 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас штраф составляет до 300 тыс. рублей.

За публичное унижение чести или достоинства ветеранов, а также за осквернение символов воинской славы России или явное неуважение к дням воинской славы, совершенное через СМИ или интернет, штрафы составят от 2 до 5 млн рублей, а максимальное лишение свободы составит до 5 лет.

Ответственность за оправдание нацизма в сети

Предложено ввести повышенную уголовную ответственность за оправдание нацизма с использованием интернета. В действующей редакции повышенная ответственность наступает, если преступление совершено с использованием служебного положения или СМИ. Теперь к этому добавится интернет. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Ответственность для юрлиц

Для юрлиц усиливается административная ответственность за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно публичное осквернение символов воинской славы России, в том числе, через интернет или СМИ. Штраф составит от 3 до 5 млн рублей. Сейчас штрафы достигают 1 млн рублей.

Также для них вводится административная ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветеранов, а также за публичное отрицание решений Нюрнбергского трибунала и оправдание нацистских преступлений вводится административная ответственность. Штрафы будут аналогичными.
duma.gov.ru
  • Сегодня, 20:36
  • DTV
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