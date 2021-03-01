Мэр города Рени Одесской области Игорь Плехов предъявил самые настоящие территориальные претензии Молдове. Такое заявление он сделал в ходе очередной сессии горсовета, пишет издание «Избирком».
Городского голову возмутила давняя передача Республике Молдова небольшого участка украинской территории, что обеспечило этому государству выход к Дунаю и через него — к Черному морю. Кишинев построил там порт Джурджулешты, перехвативший грузопотоки у ренийского порта, пишет dumskaya.net
По словам Плехова, никаких законных оснований для такого подарка Молдове не было: согласно Конституции, территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной. Вопрос об изменении территории Украины решается исключительно всеукраинским референдумом.
Сейчас ренийский мэр работает с юристами из Одессы, чтобы точно определить и закрепить границы объединенной территориальной громады.
«Я общался на эту тему с пограничниками и другими ведомствами. Да, официально они не готовы согласиться со мной, но неофициально поддерживают мою точку зрения. Во всяком случае, в нормативных документах Ренийского района нет никаких упоминаний об отказе от участка дунайского берега в пользу соседнего государства. Соответственно, и земля, на которой расположен порт Джурджулешты, должна считаться территорией Ренийской громады», — сказал городской голова.
Плехов уверен, что молдавский порт должен платить за то, что находится на территории Ренийской ОТГ.
«Я буду требовать, чтобы молдавский порт платил нам за аренду этой земли. Если громады получили больше прав и полномочий, то почему наша не может этим воспользоваться?» — заявил глава ОТГ.
Плехов добавил, что будет обращаться к президенту Украины, СБУ и НАБУ, чтобы они дали правовую оценку передаче части территории страны другому государству.
Также будут направлены запросы в Госгеокадастр, МИД и Кабмин. Будет соответствующий запрос от депутата Верховной Рады.
«Скажу так, проблема очень сложная, от нее все пытаются отстраниться. Юристы занимаются, но в те времена, когда это забрали и передали, у нас в Рени планомерно уничтожались документы», — отметил Плехов.
Напомним, 400-метровую береговую линию в районе города Джурджулешты с правом строить порт Молдова получила в 1998 году в обмен на обязательство передать Украине участок автодороги Одесса-Рени и землю у села Паланка.
В 1999 году к договору о границе добавили протокол, согласно которому Республика Молдова должна была передать Украине в полный суверенитет, владение, пользование и управление речной остров Нишалиу (107,7 га), молдавский участок автодороги Рени-Одесса, а также близлежащие поселки Писцикола, Пешуня, Абди и Байболов. Однако молдавская сторона своих обязательств не выполнила, заявив, что территория у Джурджулешт всегда принадлежала Молдове и ее в 1992 году якобы де-факто передали Украине без каких-либо двусторонних соглашений и без юридических оснований по устной договоренности премьер-министра Молдовы Валерия Муравицкого и премьер-министра Украины Павла Лазаренко.