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Кандидат парламентского большинства на пост премьера в РМ – Владимир Головатюк

Кандидат парламентского большинства на пост премьера в РМ – Владимир Головатюк

Новое парламентское большинство выдвинуло кандидатуру посла Молдовы в России Владимира Головатюка на должность главы правительства.

Кандидатурой парламентского большинства, о формировании которого было объявлено в четверг на заседании парламента, на пост премьера назван нынешний посол Молдовы в РФ Владимир Головатюк. Информацию об этом подтвердили для Sputnik Молдова депутаты ПСРМ Гайк Вартанян и Николай Паскару.

Владимир Головатюк на данный момент занимает пост посла Молдовы в Российской Федерации. До этого он был депутатом парламента от партии ПСРМ.

Вартанян также подтвердил подлинность декларации о создании парламентского большинства, появившейся в СМИ.

Кандидат парламентского большинства на пост премьера в РМ – Владимир Головатюк

Кандидат парламентского большинства на пост премьера в РМ – Владимир Головатюк

В него вошли 53 депутата Партии социалистов и парламентской платформы Pentru Moldova.

Pentru Moldova призывает Санду выдвинуть кандидатом в премьеры Головатюка

Парламентская Платформа Pentru Moldova публично обратилась с заявлением в том числе и персонально к Майе Санду, высказав "крайнюю озабоченность ухудшением экономической ситуации и углублением кризиса, связанного с пандемией".

"В этих сложнейших условиях президент Республики Молдова ведет закулисные политические игры в интересах одной политической партии и настаивает на проведении досрочных парламентских выборов в разгар пандемии. Кандидат в премьеры, выдвинутый главой государства, уже назвал в числе своих приоритетов организацию досрочных выборов, что неизбежно приведет к дальнейшему усугублению кризиса", - говорится в заявлении Платформы.

В Pentru Moldova подчеркнули, что страна остро нуждается в полномочном правительстве, которое возглавит профессионал, способный найти лучшие решения для страны.

"Считаем, что в этот сложный для нашей страны период, в разгар кризиса, необходимо предложить компромиссного кандидата в премьер-министры. Владимир Головатюк – профессионал, отличный экономист, профессор политической экономии и опытный политик. У него достаточно опыта, чтобы вывести Молдову из кризиса", – убеждены депутаты.

В этой связи Pentru Moldova обратились к главе государства:

"Призываем президента Майю Санду принять во внимание это политическое решение и назначить кандидатуру парламентского большинства в кратчайшие сроки, проявив таким образом конструктивный подход, чтобы как можно скорее положить конец политическому кризису".

Додон о Головатюке: профессионал, способный справиться с кризисом

Председатель Партии социалистов Молдовы Игорь Додон дал характеристику Владимиру Головатюку и пояснил, почему именно его кандидатуру парламентское большинство выдвигает на пост премьер-министра страны.

"Владимир Иванович Головатюк, выдвинутый ПСРМ на пост премьер-министра Республики Молдова, – очень достойная кандидатура. Считаю его настоящим профессионалом с большим опытом, мы с ним работаем бок о бок в одной команде с 2008 года", - заявил Додон.

Глава Партии социалистов высказал убеждение, что на посту премьера Головатюк "способен справиться с социальным, бюджетно-финансовым и пандемическим кризисом".

"Мы по-прежнему считаем, что добиваться досрочных парламентских выборов в период пандемии с тысячами новых инфицированных и десятками смертей ежедневно могут только циничные политики, готовые идти по трупам ради нескольких дополнительных процентов рейтинга и новых депутатских мест для их партий", – утверждает лидер молдавских социалистов.

Додон убежден, что только полностью полномочное правительство может "преодолеть кризисную ситуацию, обеспечить закупку вакцин и массовую вакцинацию населения, после чего можно будет говорить о каких-то политических сценариях и выборах".

Тем временем, Майя Санду отказалась от консультаций с парламентским большинством


Президент РМ заявила, что дальнейшие консультации уместны только после завершения процедур, связанных с назначением кандидатом на пост премьера Игоря Гросу.

Президент Молдовы Майя Санду отказалась вести консультации с парламентским большинством, пока не будет рассмотрена кандидатура Игоря Гросу, выдвинутая указом президента на пост премьер-министра.

Это следует из опубликованного на сайте заявления администрации главы государства.

"Администрация президента получила выдержку из стенограммы сегодняшнего заседания парламента. Дальнейшие консультации с парламентскими фракциями и группами могут состояться после того, как будут исчерпаны процедуры, связанные с указом No 47-IX от 16 марта 2021 года, изданным после консультаций, организованных президентом страны в тот же день", – говорится в заявлении.

Президент также "приняла к сведению" заявление кандидата на пост премьер-министра Игоря Гросу, в котором тот отметил, что встретится с парламентскими фракциями и группами, чтобы получить поддержку для назначения правительства.

Ситуация с назначением премьера
Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.
Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами. По их итогам президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. А Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики.


sputnik.md
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