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Рада не смогла отменить переход на летнее время

Рада не смогла отменить переход на летнее время

По примеру Европейского союза парламент решил отменить переход на летнее время - теперь останется только зимнее.

Верховная Рада не поддержала отмену практики перевода часов с зимнего на летнее время. Такое решение поддержали всего 212 депутатов, сообщает korrespondent.net.

В то же время, депутаты 226 голосами отправили законопроект на доработку.

Напомним, 26 марта 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену сезонного перевода часов начиная с 2021 года.

Тогда в Украине заявили, что намерены поступить аналогично. В первом чтении соответствующий законопроект проголосовали 3 марта.

Как известно, 28 марта был должен состоятся переход на летнее время, но в законопроект внесли правку, что он вступит в силу не через три месяца, а с момента публикации.
korrespondent.net
  • Сегодня, 14:15
  • DTV
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