Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Рада не смогла отменить переход на летнее время
По примеру Европейского союза парламент решил отменить переход на летнее время - теперь останется только зимнее.
Верховная Рада не поддержала отмену практики перевода часов с зимнего на летнее время. Такое решение поддержали всего 212 депутатов, сообщает korrespondent.net.
В то же время, депутаты 226 голосами отправили законопроект на доработку.
Напомним, 26 марта 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену сезонного перевода часов начиная с 2021 года.
Тогда в Украине заявили, что намерены поступить аналогично. В первом чтении соответствующий законопроект проголосовали 3 марта.
Как известно, 28 марта был должен состоятся переход на летнее время, но в законопроект внесли правку, что он вступит в силу не через три месяца, а с момента публикации.
korrespondent.net
- Сегодня, 14:15
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.