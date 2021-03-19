Первыми её посетили представители туристических компаний Приднестровья Троллейбусную экскурсию по достопримечательностям и значимым местам города Бендеры сегодня презентовали приднестровским турагентствам.
Это первый экскурсионный маршрут в Приднестровье, который можно будет проехать на красном троллейбусе. Знакомство с историческими местами Бендер начинается с площади Освобождения, тролейбус идет до микрорайона Солнечный и возвращается обратно. Общая протяжённости маршрута около 8 км., пишет novostipmr.com
Как рассказала научный сотрудник Историко-краеведческого музея Евгения Ерёменко, на маршруте сосредоточены самые значимые памятники города.
Начинается экскурсия с рассказа о постройке в центральной исторической части города Преображенского собора и скульптурной группы.
В начале XIX века в Бендерах действовали две церкви – Успенская и Николаевская. В 1815 году было принято решение построить в центральной части города на месте турецких казарм Преображенский собор. Он возводился на средства прихожан в течение 10 лет.
Скульптурная группа была открыта в 2003 году к 595-летию со дня основания города Бендеры. Он представляет собой комплекс декоративных кованых композиций, которые в хронологическом порядке рассказывают о наиболее значимых событиях города, рассказала Евгения Ерёменко.
Следующая остановка экскурсионного маршрута – стела «Город Воинской Славы», Мемориал Памяти и Скорби, памятники командиру 14-й Российской армии генерал-лейтенанту Александру Лебедю и российским миротворцам, которые находятся при въезде в Бендеры.
Одним из почитаемых мест в городе является Мемориал Памяти и Скорби. Он был создан в память о защитниках Бендер, которые погибли, защищая город в 1992 году во время нападения вооруженных подразделений Молдовы. Мемориальный комплекс состоит из трёх частей.
Первая представляет собой отреставрированную боевую машину пехоты, экипаж которой погиб во время уличных боев в городе.
Вторая часть состоит из открытой восьмипилонной часовни. Она была открыта к пятилетию провозглашения Приднестровской Молдавской Республики в 1995 году. Через год на мемориале был открыт памятный знак, состоящий из пяти железобетонных конструкций в виде лучей. На осколках мраморных плит указаны 498 фамилий погибших защитников города. В июне 2012 года здесь установили памятник генерал-лейтенанту Александру Лебедю, командующему 14-й Российской армией, чья деятельность способствовала прекращению агрессии Молдовы летом 1992 года. Это третья часть мемориального комплекса.
Дальше троллейбусный экскурсионный маршрут идёт по улице Панина, где расположены Бендерская крепость, памятники генералу-аншефу Петру Панину; 55-му пехотному Подольскому полку; воинам, погибшим на полях сражений Первой мировой войны в 1914-1918 годах; участнику осады и штурма Бендерской крепости в 1770 году, генералу российской императорской армии Родиону Гербелю.
Памятник Петру Панину, осуществившему в 1770 году штурм фортеции, был установлен напротив бывших Царьградских ворот Бендерской крепости.
Родион Гербель принимал участие в осаде и штурме Бендерской крепости в составе российской армии Петра Панина. Под его руководством были построены подземные галереи, в которые заложили взрывчатку под стены крепости. Евгения Ерёменко рассказала, что Гербель впервые в истории батального искусства применил целенаправленный взрыв порохового заряда. После взрыва в крепостной стене образовался проём. Именно по нему русские солдаты пошли на штурм крепости.
Уникальным историческим памятником Приднестровья является Триумфальная арка. Её открыли в 2008 году. Это ещё один объект туристического маршрута по городу Бендеры.
«В центральной части арки расположен барельеф двуглавого орла. Это символ российского присутствия в нашем крае. Декоративные кованые военные атрибуты символизируют славу русского оружия. А в целом арка – это символ несгибаемости жителей нашего города, которые привыкли сами решать свою судьбу и преодолели очень много препятствий в своей жизни», - отметила Евгения Ерёменко.
В 1789 году в Бендерах находилась штаб-квартира генерала-фельдмаршала Григория Потёмкина, командующего русской армией в войне с Турцией.
На улице Ермакова установлен памятник Потёмкину. Здесь расположен военно-исторический мемориальный комплекс. Он был построен на месте старого военного кладбища, большинство захоронений которого датируется периодом русско-турецких войн 1853−1856 и 1877−1878 годов. Здесь установили 249 гранитных плит с именами 4740 солдат, павших в баталиях, отреставрировали и восстановили исторический сектор кладбища.
Также на территории Мемориального комплекса находится Аллея генералов, где погребены десять русских военачальников. Установлен памятник в честь воинов 55-го Подольского пехотного полка, погибших в разных сражениях, открыта мемориальная плита воинам, погибшим в 1770 году при штурме Бендерской крепости. Отреставрированы кресты на могилах румынских солдат, участвовавших в интервенци в Россию в 1918 году. Установлен памятник казакам гетмана Мазепы и Орлика, прибывших в Бендеры вместе со шведским королем Карлом XII после его поражения под Полтавой.
Экскурсию по значимым местам Бендер завершают памятный знак женщинам-участницам «рельсовой войны» 1991 года и мемориальная доска защитникам Приднестровья, погибшим 23 июля 1992 года при обороне города.
По мнению приднестровских гидов, такая троллейбусная экскурсия является необычной и, несомненно, вызовет интерес у туристов.
«Чаще всего люди путешествуют на автобусе, автомобиле, а тут необычно, на троллейбусе. Это самое большое преимущество. Бендеры – старый город, и история у него богатая. Благодаря тому, что троллейбус движется достаточно медленно можно успеть всё рассмотреть. Иностранцам такой вид транспорта будет в диковинку. Потому что троллейбусы не везде существуют, особенно такого типа», - поделилась впечатлениями представительница туристического агентства «РИО» Анжела Пономарёва.
Запустить троллейбусную экскурсию по Бендерам планируют в этом году.