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В Украине хотят запретить идеологию Путина, приравняв к нацизму

В Украине хотят запретить идеологию Путина, приравняв к нацизму

Идеологию Путина хотят осудить, как тоталитарную и ксенофобскую. В Верховную Раду подали законопроект №5258 о внесении изменений в закон о запрете пропаганды коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.

Депутаты предлагают добавить к запретам и пропаганду "русского мира", передает segodnya.ua

Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

"Русский мир" несет угрозу Украине

Авторы законопроекта отмечают, что одной из серьезных угроз региональной и глобальной безопасности является русский экстремизм, который теоретически обоснован в идеологии "русского мира". Прежде всего речь идет о задекларированной Россией цели "собирания земель" и защиты русскоязычных независимо от территориальности, возвращение России статуса "сверхдержавы" и создания из современной России государства-цивилизации с большой миссией. При этом этой миссией оправдываются любые преступления, даже циничные убийства и терроризм.

Благодаря методическому насаждения идеологии "русского мира" в течение нескольких лет с помощью СМИ, стала возможной аннексия Крыма и оккупация Донбасса. Авторы отмечают, что президент РФ Владимир Путин начал озвучивать идеи этой идеологии с 2006 года.

Что предлагается законопроектом

- Документ предлагает запретить пропаганду идеологии "русского мира", которая на протяжении нескольких веков является идеологическим сопровождением политики России по "собиранию земель", покорению народов и попыткой возродить СССР.

- Идеология "русского мира" осуждается, как тоталитарная, ксенофобская, которая несовместима с основополагающими правами человека и несет угрозу национальной безопасности государства.

- Предлагается разрешить СНБО прекращать деятельность компаний, политических партий, СМИ в случае пропаганды и финансировании идеологии "русского мира".

- Устанавливается наказание для распространителей "русского мира", а активы, которые принадлежат любителям этой идеологии, могут быть изъяты в пользу государства.

- В закон хотят внести само понятие "русский мир" – родственная форма национал-социализма (нацизма), российская внешнеполитическая стратегия, декларативной целью которой является "собирание земель", возвращение России статуса "сверхдержавы" и объединителя всех русскоязычных.

segodnya.ua
  • Вчера, 19:05
  • DTV
  • Просмотров: 69
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