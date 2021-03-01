В период с 12 по 18 марта на территории Приднестровья зарегистрировано 202 заявления и сообщения о преступлениях. По 169 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было совершено одно убийство (раскрыто), один грабёж (подозреваемый задержан), два угона транспортных средств (подозреваемые установлены), 34 кражи (15 раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано пять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (подозреваемые лица установлены по четырём из них), а также семь преступлений в сфере экономики (все раскрыты), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разысканы восемь граждан, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны шесть госдолжников и один неплательщик алиментов.
За минувшую неделю сотрудники подразделений ГАИ органов внутренних дел зафиксировали 1398 нарушений Правил дорожного движения. Отстранены от управления 16 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь и в Слободзейском районе выявлено по пять таких нарушителей, в Бендерах – четыре, два – в Рыбницком районе.
С 12 по 18 марта на территории республики зарегистрировано четыре пожара. Два из них произошли на территории Слободзейского района (в с. Ново-Котовск и в с. Незавертайловка). По одному – в с. Кицканы и в с. Спея. В результате пожаров погибших и раненых нет.
За нарушение правил пожарной безопасности составлено 28 административных протоколов. mvdpmr.org