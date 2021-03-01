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Процедуру оформления электронных паспортов РФ запустят к 2023 году

Процедуру оформления электронных паспортов РФ запустят к 2023 году

Жители Москвы смогут оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, а по всей России эта возможность появится не позднее 1 июля 2023 года, говорится в проекте указа президента РФ, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Как поясняет ТАСС, помимо паспорта, содержащего электронный носитель информации, гражданин сможет установить мобильное приложение, которое будет выполнять функции паспорта. Например, в планах на 2021-2022 годы - обеспечить применение приложения для использования порталов госуслуг и при обращениях в МФЦ, для заключения договоров, в том числе трудовых, для подтверждения совершеннолетия при покупке алкоголя и табака, для прохода в здания и получения услуг операторов сотовой связи.

Как отмечают в Минцифры, на старте проекта в 2021 году совместимых услуг будет не очень много, но их список будет расширяться.

Использовать мобильное приложение в качестве паспорта можно будет в том числе для покупки алкоголя, табака, заключения договоров.
tass.ru
  • Вчера, 19:46
  • DTV
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