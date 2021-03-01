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Зеленский распорядился создать Центр противодействия дезинформации

Зеленский распорядился создать Центр противодействия дезинформации

Центр создается для противодействия российской пропаганде. Он будет ориентирован на сотрудничество с неправительственными организациями.
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации, сообщила пресс-служба президента.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 г. О создании Центра противодействия дезинформации» (прилагается)", - говорится в сообщении, пишет korrespondent.net.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним, в феврале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что в Украине создадут центр противодействия дезинформации. Он будет ориентирован на сотрудничество с украинскими неправительственными организациями и будет противостоять российской пропаганде.

Кроме того, в Украине запустят Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, призванный бороться с фейками.
korrespondent.net
  • Сегодня, 10:23
  • DTV
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