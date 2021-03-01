Dnestr.TV

 
0

Песков сообщил, что парад Победы на Красной площади пройдет в обычном формате

Песков сообщил, что парад Победы на Красной площади пройдет в обычном формате

Парад на Красной площади по случаю Дня Победы в текущем году пройдет в обычном формате, а вопрос о зрителях будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС

Как отметил представитель Кремля, министр обороны Сергей Шойгу уже заявлял, что парад Победы будет. "Формат парада будет обычный, но что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей и так далее, это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором", - сказал Песков. Он заключил, что пока что "динамика [по коронавирусу] вселяет оптимизм, но не дает возможности расслабляться".

16 марта Песков сообщал журналистам, что парад Победы в этом году точно состоится, но затруднился ответить, произойдет ли это 9 мая. Кроме того, ранее стало известно, что "Бессмертный полк" также планируется провести в традиционном формате, хотя готовится и онлайн-формат шествия.

Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Президент РФ Владимир Путин выбрал эту дату, так как в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

Парады Победы 9 мая прошли в прошлом году только в Минске и Ашхабаде. На остальном постсоветском пространстве массовые мероприятия были отменены.

tass.ru
  • Сегодня, 10:26
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • Пьяный мужчина в центре Бендер угрожал пистолетом сотру ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • Пьяный мужчина в центре Бендер угрожал пистолетом сотру ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна