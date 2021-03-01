Парад на Красной площади по случаю Дня Победы в текущем году пройдет в обычном формате, а вопрос о зрителях будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС
Как отметил представитель Кремля, министр обороны Сергей Шойгу уже заявлял, что парад Победы будет. "Формат парада будет обычный, но что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей и так далее, это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором", - сказал Песков. Он заключил, что пока что "динамика [по коронавирусу] вселяет оптимизм, но не дает возможности расслабляться".
16 марта Песков сообщал журналистам, что парад Победы в этом году точно состоится, но затруднился ответить, произойдет ли это 9 мая. Кроме того, ранее стало известно, что "Бессмертный полк" также планируется провести в традиционном формате, хотя готовится и онлайн-формат шествия.
Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Президент РФ Владимир Путин выбрал эту дату, так как в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.
Парады Победы 9 мая прошли в прошлом году только в Минске и Ашхабаде. На остальном постсоветском пространстве массовые мероприятия были отменены.