Президент Беларуси Александр Лукашенко выделил нескольких человек, служащих в Гродненской области, которые могли бы стать хорошими кандидатами на президентских выборах.
Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого», передает minsknews.by
— Транзит власти один — выборы. Народ избрал. Мои дети после меня не будут президентами, — отметил он.
Особенно А. Лукашенко выделил губернатора Гродненской области В. Караника и помощника президента по региону Ю. Караева:
— Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах, они будут крепкими кандидатами: один генерал, второй губернатор. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране. Я так начинаю уже присматриваться — оказывается, есть у нас люди достойные, знающие страну. Они и будут, — заключил президент.