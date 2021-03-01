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Лукашенко назвал двух возможных кандидатов в президенты Белоруссии

Лукашенко назвал двух возможных кандидатов в президенты Белоруссии

Президент Беларуси Александр Лукашенко выделил нескольких человек, служащих в Гродненской области, которые могли бы стать хорошими кандидатами на президентских выборах.

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого», передает minsknews.by

— Транзит власти один — выборы. Народ избрал. Мои дети после меня не будут президентами, — отметил он.

Особенно А. Лукашенко выделил губернатора Гродненской области В. Караника и помощника президента по региону Ю. Караева:

— Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах, они будут крепкими кандидатами: один генерал, второй губернатор. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране. Я так начинаю уже присматриваться — оказывается, есть у нас люди достойные, знающие страну. Они и будут, — заключил президент.


minsknews.by
  • Сегодня, 10:30
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