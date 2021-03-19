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Еврокомиссия пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт

Еврокомиссия пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт

У Еврокомиссии (ЕК) есть возможность запретить экспорт вакцины компании AstraZeneca из Евросоюза (ЕС). Об этом 20 марта заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в интервью изданиям медиагруппы FUNKE.

Она отметила, что причиной для ограничения экспорта может стать тот факт, что компания сократила согласованные поставки препарата в ЕС. По данным главы ЕК, AstraZeneca поставили лишь 30% от того объема вакцины, чтобы был согласован, сообщает iz.ru.

«У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это сигнал AstraZeneca: ты выполняешь свой контракт с Европой, прежде чем начинаешь поставлять в другие страны», — цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен Die Presse.

Также глава ЕК отметила, что к лету организация готовит выпуск сертификатов вакцинации, однако планировать отпуска, по словам фон дер Ляйен, пока рано.

«Сейчас еще слишком рано вести дискуссии о лете. Мы пока находимся в очень сложной ситуации, когда быстро распространяются более агрессивные вариации коронавируса, а в некоторых странах начинается третья волна», — добавила глава ЕК.

Ранее 17 марта глава Европейской комиссии заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом: появлении в Евросоюзе новых штаммов COVID-19 и формировании третьей волны болезни.

Причиной такой ситуации она назвала замедление темпов вакцинации жителей стран Евросоюза — в этом она обвинила британскую фармацевтическую компанию AstraZeneca.

AstraZeneca, сообщили в Еврокомиссии, сможет поставить в первом квартале только 30 млн доз. По мнению фон дер Ляйен, ситуация должна измениться ко второму кварталу, когда начнутся поставки четвертой вакцины от Johnson & Johnson.

При этом некоторые соратники фон дер Ляйен считают российскую вакцину «Спутник V» действительным кандидатом на ее применение в ЕС. По словам члена ЕК Тьерри Бретона, нет оснований сомневаться в эффективности этого препарата.
iz.ru
  • Сегодня, 10:35
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