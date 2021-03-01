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Уровень загрязнения воздуха в Молдове в целом ниже, чем в странах Евро­пы

Уровень загрязнения воздуха в Молдове в целом ниже, чем в странах Евро­пы

В Республике Молдова наблю­дается высокая концентрация загрязнителей в воздухе. Один из основных выводов проведен­ного исследования состоит в том, что, хотя ограничительные меры весной 2020 года вызвали серьезный экономический спад, все же они привели к более чистому воздуху в некоторых регионах, но в целом изменение данных о загрязнении воздуха было незначительным, передает vocea.md

Впервые в Молдове в партнерстве с Европейским космическим агентством (ЕКА) и ПРООН было прове­дено исследование по картографи­рованию загрязнения атмосферного воздуха в Кишиневе и по всей стране с использованием данных наблюдения Земли.

Исследование проводилось в пе-риод установления ограничительных мер в контексте пандемии COVID-19, но также охватывает исторические наборы данных (начиная с 2017 года). Таким образом, согласно исследова­нию, во всем мире на качество воздуха влияет деятельность человека, транспорт, промышленное производство и природные источники загрязнения атмосферы, а историческая тенденция такова, что загрязнение воздуха уве­личивается с течением времени, осо­бенно в густонаселенных и промыш­ленных регионах.

Эта же тенденция характерна и для Молдовы ‒ более высокая концентрация загрязняющих веществ наблю­дается только в столице и вблизи крупных электростанций. Вместе с тем общая ситуация с загрязнением воз­духа в Молдове является благоприят­ной, особенно по сравнению с дру­гими европейскими странами (в част­ности, в контексте COVID-19), включая Украину, Румынию и др.

Меньше диоксида серы

Концентрация диоксида азота по Молдове в целом низкая. Этот загрязнитель воздуха выбрасыва­ется в атмосферу автомобилями и другим оборудованием, в том числе в ходе переработки нефти и плавления металлов, производства электроэнергии, а также предприятиями легкой и пищевой промышленности. Он влияет на устойчивость дыха­тельной системы к бактериальным и вирусным инфекциям. Высокая кон­центрация диоксида азота была выяв­лена в Кишиневе и его окрестностях, в районе границы с Украиной, осо­бенно там, где расположена Кучур­ганская ГЭС, а также вокруг городов Тирасполь и Рыбница. В Кишиневе, Бендерах и Бельцах самый высокий средний уровень загрязнения диоксидом азота.

Уровни диоксида серы в целом низкие по всей стране, с умеренным ростом только вокруг столицы. Этот загрязнитель в значительной степени связан с угольными электростанци­ями, промышленными процессами или другими видами деятельности, приводящими к сжиганию ископае­мого топлива. Согласно исследова­нию, количество диоксида серы в воздухе достигает максимального уровня зимой, обычно увеличиваясь в пять-десять раз по сравнению с летним периодом из-за отопительного сезона. С точки зрения влияния на здоровье кратковременное воздействие диок­сида серы в высокой концентрации может вызвать серьезные затрудне­ния дыхания (больше всего страдают люди с астмой, дети, пожилые люди и люди с хроническими респиратор­ными заболеваниями), в то время как длительное воздействие при низ­кой концентрации может привести к респираторным инфекциям.

Распределение окиси углерода в Молдове относительно равное. В то же время в Бен­дерах, Кагуле, Глодянах и Кишиневе заре­гистрированы самые высокие средние концентрации. Загрязнение в Кахуле объясняется наличием в непосредственной близости крупнейшего румынского сталелитейного завода (Галацкий металлургический завод). Окись углерода ‒ токсичный газ, в высоких концентрациях смертельный, поражает дыхательную и сердечно-сосудистую системы, в относительно низких концентрациях вызывает труд­ности с дыханием, снижение физических способностей, мигрень, тошноту и другие симптомы.

В то время как исследование и уста­новление взаимосвязи между загряз­нением воздуха и здоровьем необ­ходимы в случае Молдовы, послед­ний анализ Всемирного банка выяв­ляет тревожную ситуацию. По его дан­ным, в глобальном масштабе ущерб, нанесенный здоровью в результате загрязнения воздуха, оценивается в 5,7 триллиона долларов США, что эквивалентно 4,8% мирового ВВП. В разных странах экономическое бремя загрязнения, связанное с пре­ждевременной смертностью и заболе­ваемостью, также является значитель­ным, составляя от 5 до 14% ВВП стран.

Хотя в исследовании делается вывод о том, что уровень загрязнения воздуха в Молдове в целом низкий по сравнению с большинством евро­пейских стран, в нем все же указыва­ется, что есть несколько загрязняю­щих воздух веществ, которые в насто­ящее время не наблюдаются спутни­ком Sentinel 5P, но которые могут быть выявлены с помощью наземных измерений, предоставленных националь­ной системой мониторинга воздуха.

Чтобы снизить глобальные уровни загрязнения и их влияние на здоровье людей и на качество повседнев­ной жизни, рекомендуется сократить количество угольных электростанций, субсидирование ископаемых видов топлива, сосредоточиться на зеленой экономике и программах по ее раз­витию. Хотя загрязнение воздуха не всегда заметно невооруженным гла­зом, оно отрицательно воздействует на здоровье людей до такой степени, что пути назад может уже и не быть.

vocea.md
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