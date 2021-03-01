В Республике Молдова наблюдается высокая концентрация загрязнителей в воздухе. Один из основных выводов проведенного исследования состоит в том, что, хотя ограничительные меры весной 2020 года вызвали серьезный экономический спад, все же они привели к более чистому воздуху в некоторых регионах, но в целом изменение данных о загрязнении воздуха было незначительным, передает vocea.md
Впервые в Молдове в партнерстве с Европейским космическим агентством (ЕКА) и ПРООН было проведено исследование по картографированию загрязнения атмосферного воздуха в Кишиневе и по всей стране с использованием данных наблюдения Земли.
Исследование проводилось в пе-риод установления ограничительных мер в контексте пандемии COVID-19, но также охватывает исторические наборы данных (начиная с 2017 года). Таким образом, согласно исследованию, во всем мире на качество воздуха влияет деятельность человека, транспорт, промышленное производство и природные источники загрязнения атмосферы, а историческая тенденция такова, что загрязнение воздуха увеличивается с течением времени, особенно в густонаселенных и промышленных регионах.
Эта же тенденция характерна и для Молдовы ‒ более высокая концентрация загрязняющих веществ наблюдается только в столице и вблизи крупных электростанций. Вместе с тем общая ситуация с загрязнением воздуха в Молдове является благоприятной, особенно по сравнению с другими европейскими странами (в частности, в контексте COVID-19), включая Украину, Румынию и др.
Меньше диоксида серы
Концентрация диоксида азота по Молдове в целом низкая. Этот загрязнитель воздуха выбрасывается в атмосферу автомобилями и другим оборудованием, в том числе в ходе переработки нефти и плавления металлов, производства электроэнергии, а также предприятиями легкой и пищевой промышленности. Он влияет на устойчивость дыхательной системы к бактериальным и вирусным инфекциям. Высокая концентрация диоксида азота была выявлена в Кишиневе и его окрестностях, в районе границы с Украиной, особенно там, где расположена Кучурганская ГЭС, а также вокруг городов Тирасполь и Рыбница. В Кишиневе, Бендерах и Бельцах самый высокий средний уровень загрязнения диоксидом азота.
Уровни диоксида серы в целом низкие по всей стране, с умеренным ростом только вокруг столицы. Этот загрязнитель в значительной степени связан с угольными электростанциями, промышленными процессами или другими видами деятельности, приводящими к сжиганию ископаемого топлива. Согласно исследованию, количество диоксида серы в воздухе достигает максимального уровня зимой, обычно увеличиваясь в пять-десять раз по сравнению с летним периодом из-за отопительного сезона. С точки зрения влияния на здоровье кратковременное воздействие диоксида серы в высокой концентрации может вызвать серьезные затруднения дыхания (больше всего страдают люди с астмой, дети, пожилые люди и люди с хроническими респираторными заболеваниями), в то время как длительное воздействие при низкой концентрации может привести к респираторным инфекциям.
Распределение окиси углерода в Молдове относительно равное. В то же время в Бендерах, Кагуле, Глодянах и Кишиневе зарегистрированы самые высокие средние концентрации. Загрязнение в Кахуле объясняется наличием в непосредственной близости крупнейшего румынского сталелитейного завода (Галацкий металлургический завод). Окись углерода ‒ токсичный газ, в высоких концентрациях смертельный, поражает дыхательную и сердечно-сосудистую системы, в относительно низких концентрациях вызывает трудности с дыханием, снижение физических способностей, мигрень, тошноту и другие симптомы.
В то время как исследование и установление взаимосвязи между загрязнением воздуха и здоровьем необходимы в случае Молдовы, последний анализ Всемирного банка выявляет тревожную ситуацию. По его данным, в глобальном масштабе ущерб, нанесенный здоровью в результате загрязнения воздуха, оценивается в 5,7 триллиона долларов США, что эквивалентно 4,8% мирового ВВП. В разных странах экономическое бремя загрязнения, связанное с преждевременной смертностью и заболеваемостью, также является значительным, составляя от 5 до 14% ВВП стран.
Хотя в исследовании делается вывод о том, что уровень загрязнения воздуха в Молдове в целом низкий по сравнению с большинством европейских стран, в нем все же указывается, что есть несколько загрязняющих воздух веществ, которые в настоящее время не наблюдаются спутником Sentinel 5P, но которые могут быть выявлены с помощью наземных измерений, предоставленных национальной системой мониторинга воздуха.
Чтобы снизить глобальные уровни загрязнения и их влияние на здоровье людей и на качество повседневной жизни, рекомендуется сократить количество угольных электростанций, субсидирование ископаемых видов топлива, сосредоточиться на зеленой экономике и программах по ее развитию. Хотя загрязнение воздуха не всегда заметно невооруженным глазом, оно отрицательно воздействует на здоровье людей до такой степени, что пути назад может уже и не быть.