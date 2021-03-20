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Приднестровская делегация обсудила в Москве вопросы гуманитарной поддержки по борьбе с COVID-19

Приднестровская делегация обсудила в Москве вопросы гуманитарной поддержки по борьбе с COVID-19

19 марта - итоговый день визита в Москву парламентско-правительственной делегации во главе с председателем Верховного Совета ПМР Александром Коршуновым. По словам спикера приднестровского парламента, центральными вопросами встреч, прошедших накануне, стала гуманитарная поддержка Приднестровья по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это вопросы поставки вакцины, получения медикаментов и машин скорой помощи.

«Встречи проводились на разных уровнях. Первая встреча прошла в стенах медицинского центра, где была разработана вакцина против COVID-19 «Спутник V». В переговорах с руководством этого института договорились о поддержке. Следующая встреча прошла в Правительстве Москвы: поднимали те же вопросы гуманитарно-медицинского характера и обсуждали тему межрегионального сотрудничества», - заявил председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов, сообщает novostipmr.com ссылаясь на парламентскую пресс-службу.

Накануне делегация Приднестровья встретилась в Госдуме РФ с российскими коллегами Александром Ярошуком, Умаханом Умахановым и Геннадием Онищенко. Тема противодействия коронавирусу также была главной на этих совещаниях. В завершение рабочего дня представители органов госуправления Приднестровья встретились с руководством Министерства здравоохранения РФ.

«Обсуждали дальнейшее сотрудничество как с точки зрения квалифицированной поддержки, так и с точки зрения гуманитарной помощи по поставкам медикаментов и медицинской техники в ПМР», - отметил глава делегации Александр Коршунов.

Приднестровская делегация обсудила в Москве вопросы гуманитарной поддержки по борьбе с COVID-19
novostipmr.com
  • 20-03-2021, 20:46
  • DTV
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