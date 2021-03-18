В Тирасполе на 2 месяца перекроют улицу Карла Либкнехта. С 22 марта по 24 мая движение будет закрыто на участке от пересечения с переулком Днестровским до пересечения с переулком Чкалова.
Это центральная часть города (возле хозяйственного рынка «Лиманный»). Там будут ремонтировать дорогу.
С 23 по 25 марта на улице 9 Января на пересечении с улицей Царёва в районе АЗС ООО «Шериф» будет перекрыто движение автотранспорта. Временное ограничение вводится в связи с необходимостью выполнить земляные работы по реконструкции сети водопровода. novostipmr.com