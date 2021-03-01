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Лавров заявил о необходимости отходить от западных платежных систем

Лавров заявил о необходимости отходить от западных платежных систем

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает нужным отходить от расчетов в долларах и использования «контролируемых Западом» платежных систем. В интервью китайским СМИ он заявил, что Россия и Китай должны таким образом снизить риски, связанные с введением санкций.

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем»,— передает сайт МИД России слова господина Лаврова. Он также заявил о необходимости «снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», пишет kommersant.ru.

США «объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития» России и КНР, сказал господин Лавров. Он сказал, что США и Запад в целом прибегли к санкциям как к основному инструменту действий во внешней политики. «Они по большому счету разучились применять классическую дипломатию. Дипломатия — это отношения между людьми, это умение слушать друг друга, слышать друг друга и умение находить баланс интересов»,— сказал он.

В декабре Reuters со ссылкой на источники сообщал, что команда тогда еще не вступившего в должность президента США Джо Байдена изучает несколько вариантов воздействия на Россию. Аналитик Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис отмечал агентству, что отключение России от межбанковской системы SWIFT было бы одним из более решительных вариантов.
kommersant.ru
  • Сегодня, 05:44
  • DTV
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