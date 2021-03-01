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Украинский художник рисует картины молдавским вином

Украинский художник рисует картины молдавским вином

К необычной технике написания картины прибег украинский художник Владимир Филиппов.

Идея применения такой техники пришла к нему, когда он путешествовал по Молдове. Первый эскиз он написал осенью прошлого года, передает publika.md

"Вот, Валериу Жереги подарил. Вот видите, какой цвет получается? Так что тут тулбурел, самый настоящий. Вот я его перелил в такую бутылочку, вот баночка. И вот, собственно говоря, я и добавляю его в работы. Иногда и всю работу делаю вином", - рассказывает Владимир Филлипов.

За время своего недолгого визита 53-летний художник побывал в монастырях, дал несколько мастер-классов и открыл персональную выставку в Национальном музее искусства: "Я в Молдове первый раз был в 1991-1993 году, это было совсем грустное впечатление, оно и понятно. Сейчас это совершенно молодая, в хорошем смысле слова, европейская страна с очень хорошими потенциалами".

В ближайшее время Владимир намерен написать несколько десятков картин. Вино для работы ему поставляют друзья из Молдовы. Все работы художника выполнены в технике абстракционизма: "Абстракция - это действительно созданный объект. То есть, не копия чего-то, что было, и попытка воссоздать то, что было. А в действительности это и есть момент творчества, сотворения при вас и тут".

В конце весны художник планирует приехать в Молдову, но уже чтобы снимать кино: "Валериу Жереги запланировал снять фильм о локдауне, и если все будет хорошо, все будет нормально, то дай бог в конце мая я приеду в Молдову. И он будет снимать свой фильм, а я буду ему помогать и ассистировать как художник-постановщик".

Увидеть работы Владимира Филиппова можно на его странице в социальных сетях.
publika.md
  • Сегодня, 05:49
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