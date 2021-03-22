Присутствие бывшего президента США Дональда Трампа в социальных сетях скоро возобновится, когда будет создана его собственная медиаплатформа, сообщил телеканалу Fox News старший советник экс-президента Джейсон Миллер.
По его словам, социальная сеть Трампа будет готова через два-три месяца. Миллер считает, что у создаваемой платформы большое будущее, и скоро ею будут пользоваться «десятки миллионов» человек, передает eadaily.com.
«Я думаю, что она станет самой крутой среди соцсетей, она полностью поменяет правила игры, и все будут ждать и смотреть, что же делает Трамп», — сказал Миллер.
Советник экс-президента США не стал раскрывать других подробностей об этом проекте.
После беспорядков в Капитолии США, в результате которых погибли пять человек, Twitter решил навсегда заблокировать аккаунт Трампа. YouTube, Facebook, Instagram, Twitch заблокировали аккаунт экс-президента на время.
До блокировки Трамп был активным пользователем твиттера. Через соцсеть он напрямую обращался к своим сторонникам, сообщал о важнейших новостях США и мира, критиковал политических оппонентов и традиционные СМИ. eadaily.com