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В Одессе нашли монету времен правления Золотой Орды

В Одессе нашли монету времен правления Золотой Орды

Монета была найдена в декабре прошлого года. К этому времени ее изучали. Предполагается, что на месте находки располагалась крепость Хаджибей.
Археологи нашли медную монету времен правления хана Золотой Орды Абдуллаха. Находка обнаружена на Приморском бульваре в Одессе. Об этом 21 марта на своей странице в Facebook написал доктор исторический наук Андрей Красножон, передает korrespondent.net.

"Пул Абдуллаха 367-1370 год с раскопок на Приморском бульваре в Одессе, после реставрации. Первый и пока единственный", - написал Красножон.

Также он добавил, что кроме монеты исследователи обнаружили керамику начала 14 столетия.

Исходя из того, что ранее подобные керамические изделия были найдены возле Воронцовского дворца, то, по словам историка, можно утверждать, что такие находки в Одессе становятся нормой.

В Одессе нашли монету времен правления Золотой Орды
Фото: facebook.com/profile.php
Монета времен правления Золотой Орды

Также Красножен добавил, что археологи будут продолжать вести раскопки на Приморском бульваре в "шахматном порядке". Для этого они используют данные георазведки.

Отметим, пул Абдуллаха – медная монета 1360 года, весом полтора грамма, с диаметром 18 мм. На монете изображен зверь, а с другой стороны – надпись: "Пусть живет Абдуллах, пусть длится Его правление".

В январе текущего года в Ужгороде, на территории Замковой горы археолои нашли 1000-летнюю монету, причем, практически в идеальном состоянии.
korrespondent.net
  • Сегодня, 12:51
  • DTV
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