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"Нафтогаз" планирует начать бурение на шельфе Черного моря в 2022 году

"Нафтогаз" планирует начать бурение на шельфе Черного моря в 2022 году

Компания ведет переговоры с потенциальными партнерами, чтобы привлечь инвестиции в проекты по газодобыче
Компания "Нафтогаз Украины" планирует начать бурение первых скважин на шельфе Черного моря в конце 2022 года. Об этом сообщил в интервью украинскому изданию "Лига" исполнительный директор компании Отто Ватерландер.

"В конце 2022 года-начале 2023 года на офшоре, в конце 2023 года - на суше. Это будут глубокие скважины", - сказал он, отвечая на вопрос о планах бурения. Компания ведет переговоры с потенциальными партнерами, уточнил он, чтобы привлечь инвестиции в проекты по газодобыче.

"Это должны быть не маленькие компании, а большие, которые смогут в перспективе инвестировать от $100 млн до нескольких миллиардов долларов. Но для этого мы должны им дать условия и выбор, показать для них перспективы и возможности", - пояснил Ватерландер.

В текущем году "Нафтогаз" планирует осуществить сейсмическое изучение потенциальных месторождений на море, напомнил он. В целом, добавил директор "Нафтогаза", в планах компании инвестировать около $20 млрд в бизнес по добыче газа, половина из которых будут средства инвесторов, сообщает ТАСС.

В ноябре 2020 года кабинет министров Украины разрешил передать "Нафтогаз Украины" спецразрешения на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет без проведения аукциона. В "Нафтогазе" заявили о готовности начать исследования на шельфе в кратчайшие сроки, оценив инвестиции в первый год работы на шельфе в $40 млн. Эксперты полагают, что ресурсы шельфа Черного моря могли бы обеспечить Украину дополнительной добычей 10 млрд куб. м природного газа в год.

Украина покрывает собственные потребности в природном газе за счет внутренней добычи, а также импортных поставок "европейского газа" по так называемым реверсным схемам из ЕС. Эксперты отмечают, что фактически Украина получает российский газ, который изначально идет транзитом в ЕС через украинскую территорию.
tass.ru
  • Сегодня, 12:53
  • DTV
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