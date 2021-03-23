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Украинцы на алкоголь и табак тратят больше, чем на здравоохранение

Украинцы на алкоголь и табак тратят больше, чем на здравоохранение

За год потребительские расходы граждан Украины составили 2,9 трлн грн, из них на алкоголь и сигареты пошло 210 миллиардов.
В течение прошлого года жители Украины потратили на алкоголь и табачные изделия 210,6 млрд грн, в то время, как на здравоохранение лишь 165 млрд. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Всего в прошлом году конечные потребительские расходы украинцев составили 2,9 трлн грн. Жители страны, среди прочего, потратили 1,1 трлн грн на пищевые продукты и безалкогольные напитки, передает korrespondent.net.

Еще 141 млрд грн был потрачен на одежду и обувь. На транспорт украинцы потратили 292 млрд грн, на здравоохранение - 165 млрд грн, на алкоголь и табак - 210,6 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Украина с 2021 года ввела нулевую пошлину на ввоз вина из ЕС.

Согласно обязательств Украины по обнулению импортных пошлин на ряд товаров в течение семилетнего периода после подписания экономической части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, с первого января 2021 года Украина ввела нулевую пошлину на ввоз вина из ЕС.

korrespondent.net
  • 23-03-2021, 05:43
  • DTV
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