Республика Молдова может остаться без воды, если не будут предприняты финансовые и институциональные усилия и не будет задействовано население для устранения источников загрязнения воды. В Республике Молдова большой проблемой являются сточные воды, недостаточно очищенные или не очищенные, которые поступают из канализационных систем, из бытового сектора и от экономических агентов.
Председатель Национального экологического центра РМ Инна Кошеру отметила в ходе пресс-конференции в IPN, что необходима экологическая инфраструктура для контроля загрязнений сточными водами и отходами, улучшения очистки сточных вод и для управления отходами. Но это требует огромных финансовых ресурсов и связано не только с мобилизацией внешних источников от партнеров по развитию, но и с мобилизацией доступных внутренних источников. Необходимо построить очистные сооружения в населенных пунктах и у экономических агентов.
По словам Инны Кошеру, с тех пор, как было создано Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в Молдове, его связь с общественностью исчезла. И когда продвигался регламент орошения из подземных источников, было показано, что сельскохозяйственные интересы превышают экологические интересы. По ее мнению, нужно вернуться к Министерству окружающей среды - отдельному министерству в составе правительства, возглавляемое профессиональными людьми, которое будет внедрять подходящую экологическую политику, передает ipn.md.
Председатель НЭЦ добавила, что экономические агенты также должны строить системы очистки воды, а представители профильного министерства должны выступать с очень четкими сообщениями по этому вопросу, чтобы было понятно, какой план имеет министерство, а также какие есть источники финансирования этих мероприятий.
Заместитель директора Национального экологического центра Юлиана Кантараджиу отметила, что вода из приграничных рек, Прута и Днестра не подходит ни для орошения, ни для животных. Управление сточными водами никогда не было в списке приоритетов государства. По этой причине в последние годы было построено очень много водопроводов, пренебрегая источниками воды. Качество источников воды зависит от источников загрязнения. Из-за строительства водопроводов без канализации и без очистных сооружений, был создан еще больший источник загрязнения, отметила Юлиана Кантараджиу.
Сегодня 82,1% городского населения и 38,7% сельского населения имеют доступ к водопроводу. Канализационные системы есть только у 64% жителей городов и у 2,8% жителей сел. За последние 5 лет в сельской местности были построены водопроводы, но нет канализационных систем, отметила заместитель директора Национального экологического центра. В то же время, многие городские населенные пункты, не говоря уже о сельских, не имеют очистных сооружений, или устарели. Есть около 20 населенных пунктов с населением более 15 тыс. жителей, где очистные сооружения отсутствуют или их деятельность сомнительна. Юлиана Кантараджиу отметила такие населенные пункты как Сорока, Унгень, Стрэшень, Единец, Кахул, Кэушень, Дрокия, Фэлешть, Вулканешты и др. По ее словам, партнеры по развитию могут помочь, но очень важна позиция государства и программы ведомственного национального органа по управлению природными ресурсами.