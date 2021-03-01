Правительство инициировало внесение изменений и дополнений в Положение о порядке организации сбора химических источников питания малой мощности. Соответсвующее Постановление подписал сегодня Председатель Правительства.
Теперь выкинуть разряженную батарейку в контейнер с бытовыми отходами нельзя. В новой редакции документа четко регламенттирован запрет на размещение выведенных из эксплуатации источников питания в контейнерах для сбора твердых бытовых отходов. Напомним, неисполнение или ненадлежащее исполнение требований нормативных актов в области обращения с опасными отходами влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Дабы хозяйствующие субъекты и граждане могли беспрепятсвенно исполнять уточненные требования специализированные организации по сбору, вывозу и захоронению тбо оснастят мусоровозы изолированными контейнерами для сбора отработанных батареек. Кроме того, Спацавтохозяйство должно оборудовать место для централизованного сбора и хранения «экологических боксов» до момента их передачи специализированной утилизирующей организации.
Все расходы, связанные со сбором химических источников питания малой мощности, будут осуществляться за счет средств республиканского и территориальных экологических фондов. Для этого государственные администрации ежегодно при формировании проектов соответствующих статей расходов должны учитывать потребность в «экологических боксах», специальных герметичных емкостях для транспортировки и временного централизованного хранения использованных батареек, агитационных материалов и прочем.
Кроме того, в области обращения с выведенными из эксплуатации источниками питания вводится общественный экологический контроль. Это стало возможно благодаря тесному взаимодействию органов государственной власти с общественностью. Опыт внедрения данного вида проверок доказал свою эффективность в других сферах. Осуществлять экологический контроль будут общественные объединения в соответствии с норами приднестровского законодательства.
Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.