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Экологические нормативные акты совершенствуются. Теперь выкинуть разряженную батарейку в контейнер с бытовыми отходами нельзя

Экологические нормативные акты совершенствуются. Теперь выкинуть разряженную батарейку в контейнер с бытовыми отходами нельзя

Правительство инициировало внесение изменений и дополнений в Положение о порядке организации сбора химических источников питания малой мощности. Соответсвующее Постановление подписал сегодня Председатель Правительства.

Теперь выкинуть разряженную батарейку в контейнер с бытовыми отходами нельзя. В новой редакции документа четко регламенттирован запрет на размещение выведенных из эксплуатации источников питания в контейнерах для сбора твердых бытовых отходов. Напомним, неисполнение или ненадлежащее исполнение требований нормативных актов в области обращения с опасными отходами влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Дабы хозяйствующие субъекты и граждане могли беспрепятсвенно исполнять уточненные требования специализированные организации по сбору, вывозу и захоронению тбо оснастят мусоровозы изолированными контейнерами для сбора отработанных батареек. Кроме того, Спацавтохозяйство должно оборудовать место для централизованного сбора и хранения «экологических боксов» до момента их передачи специализированной утилизирующей организации.

Все расходы, связанные со сбором химических источников питания малой мощности, будут осуществляться за счет средств республиканского и территориальных экологических фондов. Для этого государственные администрации ежегодно при формировании проектов соответствующих статей расходов должны учитывать потребность в «экологических боксах», специальных герметичных емкостях для транспортировки и временного централизованного хранения использованных батареек, агитационных материалов и прочем.

Кроме того, в области обращения с выведенными из эксплуатации источниками питания вводится общественный экологический контроль. Это стало возможно благодаря тесному взаимодействию органов государственной власти с общественностью. Опыт внедрения данного вида проверок доказал свою эффективность в других сферах. Осуществлять экологический контроль будут общественные объединения в соответствии с норами приднестровского законодательства.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Экологические нормативные акты совершенствуются. Теперь выкинуть разряженную батарейку в контейнер с бытовыми отходами нельзя
Экологические нормативные акты совершенствуются. Теперь выкинуть разряженную батарейку в контейнер с бытовыми отходами нельзя
Экологические нормативные акты совершенствуются. Теперь выкинуть разряженную батарейку в контейнер с бытовыми отходами нельзя
Экологические нормативные акты совершенствуются. Теперь выкинуть разряженную батарейку в контейнер с бытовыми отходами нельзя
gov-pmr.org
  • Сегодня, 06:17
  • DTV
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