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НАТО не согласовал вывод войск из Афганистана

НАТО не согласовал вывод войск из Афганистана

Главы МИД стран-членов Альянса "не приняли финального решения, но решили, что будем обеспечивать безопасность наших войск".

Главы МИД 30 стран-членов НАТО не приняли решения по вопросу вывода войск из Афганистана. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания министров во вторник, 23 марта, сообщает korrespondent.net.

"Сегодня мы не приняли финального решения, но решили, что будем обеспечивать безопасность наших войск", - сказал Столтенберг.

"Причина в том, что наше решение будет зависеть от хода мирного процесса. У нас есть историческая возможность достичь политического урегулирования в Афганистане. Мы ближе к соглашению, чем когда-либо. Но в то же время мы реалистичны: у нас нет гарантий, что переговоры будут успешными, они хрупкие", - пояснил глава Альянса.

Напомним, 29 февраля 2020 года США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога.

На прошлой неделе в Москве состоялась встреча по Афганистану. Кроме властей Афганистана и "Талибана" во встрече приняли участие представители шести стран.
korrespondent.net
  • Вчера, 19:29
  • DTV
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