Банк России в 2021-2025 годах продолжит работу по усилению защиты и обновлению дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей, следует из сообщения регулятора.
"В 2021-2025 годах Банк России продолжит плановую модернизацию банкнот Банка России. Модернизация будет включать совершенствование защитного комплекса и обновление дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей", - отмечает ЦБ.
В оформлении модернизированных банкнот, по данным Банка России, будет использоваться тематика федеральных округов Российской Федерации, что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения. Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев отметил, что на банкнотах новых модификаций по-прежнему будут изображены российские города, однако, по образцу 2000-рублевой купюры, изображения городов на одной стороне будут дополнены видами достопримечательностей федеральных округов, в которых находятся соответствующие города, передает ТАСС.
Выпустить модернизированные банкноты в обращение планируется в период 2022-2025 годов. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей. Банкноты будут появляться постепенно в течение нескольких лет, в обращении будут ходить как старые так и новые купюры.
При этом в ЦБ отметили, что проведения каких-либо денежных реформ не планируется. "Мы специально не изымаем никакие банкноты, если они годные. И в этом плане будем придерживаться той же политики и в будущем. Такая политика закрывает все представления, все возможности для проведения каких-либо денежных реформ. Они не планировались, не планируются и не будут планироваться и осуществляться", - сообщил на пресс-конференции ЦБ Алексеев.
Также отмечается, что банкноты Банка России образца 1997 года, включая все их последующие модификации, остаются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей без ограничений.
"Поскольку в течение последних 10 лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив их до уровня, реализованного в 200 и 2000-рублевых купюрах. В этой связи основными направлениями предусмотрено продолжение выпуска в 2022-2025 новых версий модифицированных банкнот с улучшенным защитным комплексом", - сказал Алексеев.
Новые города на банкнотах Представитель Банка России сообщил, что сейчас на купюрах нет ни одного изображения городов из Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Поэтому для более равномерного представления регионов ЦБ решил поместить изображения их достопримечательностей на модифицированных купюрах.
"По результатам модернизации банкнотного ряда все федеральные округа нашей страны будут в равной степени представлены на банкнотах по принципу: один номинал банкноты, один федеральный округ и расположенный в нем город", - сказал Алексеев.
Все изображения используемых в дизайне банкнот городов сохранятся, но купюры в 10, 500, 1000 и 5000 будут существовать в двух вариантах дизайна. К Красноярску, Архангельску, Ярославлю и Хабаровску добавятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга соответственно.
Дизайн купюр Заместитель председателя Банка России отметил, что для определения объектов, которые могут изобразить на купюрах, общероссийского голосования проводить не планируется. Дизайн 100-рублевой банкноты уже разработан и одобрен советом директоров ЦБ. "Наши коллеги и коллеги из Гознака приступили к разработке соответствующих защитных признаков, уточнению дизайна. Самые поздние сроки, когда все могут увидеть, что из себя представляет, например новая 100-рублевая купюра, - это 2022 год. Мы рассчитываем, что в первой половине 2022 года уже можно будет представить новое издание вниманию широких слоев общественности", - сказал он.
Алексеев добавил, что касательно банкнот других номиналов перечень объектов, которые изобразят, и дизайн пока не определены. tass.ru