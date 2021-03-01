Кабинет министров усилил правила въезда иностранцев в Украину: условием стал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Об этом говорится в постановлении правительства от 22 марта.
Отмечается, что тестирование следует сделать не ранее 72 часов до момента въезда на территорию Украины. Кроме того, иностранные граждане обязаны иметь полис страхования, передает tsn.ua.
Украинцы, которые возвращаются из-за границы, должны пройти 14-дневную самоизоляцию независимо от того, в какой зоне находится страна, откуда они въезжают. От карантина освобождаются те, кто имеет отрицательный тест на CОVID-19, который сделали не ранее 48 часов перед въездом.
Не подлежат самоизоляции люди (если они не находились контакте с больными COVID-19) следующие лица:
- украинцы, которые не достигли 12 лет
- водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;
- граждане Украины, которые осуществляют перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации
Пройти самоизоляцию должны те, кто пересекает линию разграничения или въезжает с Крыма. Не отбывать двухнедельный карантин имеют право:
- лица, не достигшие 12 лет
- работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине;
- лица, которые намерены вступить в учреждения образования, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме;
- соискатели образования, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме;
- один из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей, сопровождающих лиц, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего подпункта;
- граждане Украины, которые хотят вакцинироваться на подконтрольной правительству территории и имеют соответствующее приглашение на прививку с уникальным идентификатором.
Эти категории обязаны установить и активировать мобильный приложение системы "Вдома". В случае невозможности установления приложения граждане Украины подлежат обсервации. Ее можно прекратить, получив отрицательный ПТЛ-тест.
Следует заметить, что в ряде европейских стран отрицательный ПЦР-тес на коронавирус является условием для пересечения границы. В частности, чтобы попасть на территорию Чехии, иностранцам для въезда необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус, а затем пройти пятидневный самоизоляцию, после выхода из карантина — сдать еще один ПЦР-тест.