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В Молдове подтвердили наличие «британского» штамма коронавируса

В Молдове подтвердили наличие «британского» штамма коронавируса

Немецкая лаборатория подтвердила наличие британского штамма коронавируса в Молдове. Об этом 23 марта сообщило министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.

Национальное агентство общественного здоровья РМ (ANSP) получило результаты анализов проб пациентов, которые минздрав отправлял в лабораторию Германии для выявления «британского» штамма коронавируса. Согласно полученным результатам, из 23 отправленных образцов анализов в 11 подтвердили наличие британского штамма B.1.1.7.

«Из них семь образцов анализов принадлежат пациентам с подозрением на COVID-19, вернувшихся из Великобритании, два образца — больным, приехавшим из Украины, а еще два — пациентам с тяжелыми формами COVID-19, которые находятся в отделениях интенсивной терапии», — уточнили в минздраве.

В ведомстве также отметили, что обнаружение нового штамма не изменяет способ лечения пациентов, передает newsmaker.md.

«Призываем население соблюдать все принятые властями меры, защищать себя и близких: носить защитную маску, соблюдать физическую дистанцию между людьми минимум один метр, избегать мест большого скопления людей, как можно чаще мыть руки, оставаться дома», — добавили в минздраве.

Напомним, в середине декабря прошлого года власти Британии сообщили об обнаружении в стране нового, более заразного штамма коронавируса, который распространяется быстрее обычного, но не влияет на тяжесть заболевания.
newsmaker.md
  • Вчера, 19:53
  • DTV
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