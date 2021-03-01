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ПСРМ считает необходимым наладить диалог между парламентом и президентом

ПСРМ считает необходимым наладить диалог между парламентом и президентом

Социалисты открыты к честному и конструктивному диалогу, который необходимо наладить между парламентом и президентурой для преодоления политического кризиса в Молдове.

Вице-спикер парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча на специальном брифинге прокомментировал решение КС от 22 марта, которым было признано конституционным выдвижение кандидатуры Игоря Гросу на должность премьер-министра. Он отметил, что даже в случае провального голосования в парламенте по кандидатуре Игоря Гросу, жизнь на этом не закончится – суд все же учел некоторые из представленных ПСРМ аргументов, передает bloknot-moldova.md.

- Мы понимаем, что были приняты во внимание определенные наши аргументы, в том числе необходимость реального диалога. И поэтому в мотивировочной части суд отметил, что парламент, сформировав парламентское большинство, отклонив в установленном порядке кандидатуру г-на Гросу, может рассмотреть и другие кандидатуры. Вероятно поэтому, суд оставил возможность для диалога и дал понять, что с выдвижением Гросу жизнь не заканчивается, - заявил Влад Батрынча.

Вице-спикер парламента отметил, что депутаты открыты к диалогу с президентурой, без которого нельзя прийти к компромиссу по выходу из кризиса.

- Наше отличие в том, что мы, парламент, не перекладываем и не возлагаем ответственность только на президента. Мы по-прежнему готовы к диалогу, без давления, чтобы найти решение – либо выдвижение правительства по общему согласию, либо укрепляем нынешнее правительство и последовательно движемся к досрочным выборам, - подчеркнул депутат ПСРМ.

Если говорить о досрочных парламентских выборах, то очевидно, весь этот процесс должен быть обеспечен с учетом необходимости вакцинации населения в условиях пандемии. Этот вопрос сегодня – первостепенный.

- Мы готовы к диалогу, и любое решение должно приниматься парламентом вместе с президентом и президентом вместе с парламентом, - убежден Батрынча.

Глава парламентской комиссии по вопросам права, иммунитету и назначениям, депутат ПСРМ Василий Боля в ходе брифинга конкретизировал, что решение КС опирается на заключение Венецианской комиссии, вынесенное в июне 2019 года. В нём чётко указано, что роспуск парламента – это выход из политического кризиса, если нет парламентского большинства. Но если большинство есть, то сохраняется возможность формирования правительства даже по истечению сроков, которые предусмотрены Конституцией, сообщает a-tv.md.


bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 05:58
  • DTV
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