Dnestr.TV

 
0

Прокуратура обжаловала приговор Цуркан из-за схемы зачета времени ее пребывания в СИЗО

Прокуратура обжаловала приговор Цуркан из-за схемы зачета времени ее пребывания в СИЗО

Генпрокуратура внесла апелляционное представление на приговор бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан, не согласившись с зачетом времени в СИЗО в срок наказания в колонии.

Об этом журналистам сообщили в правозащитной организации "Команда 29", адвокаты которой оказывали правовую помощь осужденной, передает ТАСС

"В конце декабря прошлого года нашу подзащитную Карину Цуркан приговорили к 15 годам колонии по обвинению в шпионаже. При этом суд решил, что ей зачтут срок, который она провела в СИЗО (2,5 года), из расчета один день за полтора. Но Генпрокуратура не согласна с этим решением. Гособвинители подали апелляционное представление, в котором потребовали приравнять один день под стражей к одному дню в колонии", - говорится в сообщении правозащитников.

Как рассказал адвокат Цуркан Иван Павлов, прокуратура считает, что по статьям "Шпионаж" не действует правило о зачете наказания день в СИЗО за полтора дня в колонии. "Согласно позиции гособвинения, по таким категориям преступлений необходимо зачитывать один день в изоляторе за один в колонии. Мы тоже не согласны с приговором, с нашей точки зрения, необходимо полностью отменить приговор, а Цуркан - оправдать", - подчеркнул адвокат.

Мосгорсуд 29 декабря приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима, признав ее виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Суд засчитал в срок наказания время, проведенное ею под стражей с 2018 года, и обратил в доход государства изъятые у нее 656 млн рублей. В ходе прений сторон гособвинение требовало назначить Цуркан 18 лет колонии строгого режима. Адвокаты просили суд вынести оправдательный приговор. Как следует из обвинения, Цуркан передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины.

Обвиняемая утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности.

tass.ru
  • Сегодня, 21:01
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна