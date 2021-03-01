В новом учебном году в школах Молдовы будет введен новый предмет – правовая социализация. В качестве преподавателей этого предмета будут задействованы и сотрудники полиции.
В Министерстве внутренних дел сообщили, что введение предмета направлено на предотвращение преступности среди несовершеннолетних, передает cenzura.md.
Учащиеся узнают о санкциях, предусмотренных за различные правонарушения и порядке их применения, а также об исполнении наказаний.
Большое внимание в программе нового предмета будет уделяться безопасности в семье, в школьной среде, в сообществе, безопасности в онлайн-среде. Также, ученики получат информацию о ситуациях риска и способах их преодоления.
На практических занятиях по правовой социализации будут представлены реальные случаи из практики, в которых учитель выступит с дидактической частью, а полиция поделится с учениками опытом в области права.
Предполагается, что этот предмет будет преподаваться в факультативном порядке. cenzura.md