Dnestr.TV

 
0

В школах Молдовы будет введен новый предмет

В школах Молдовы будет введен новый предмет

В новом учебном году в школах Молдовы будет введен новый предмет – правовая социализация. В качестве преподавателей этого предмета будут задействованы и сотрудники полиции.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что введение предмета направлено на предотвращение преступности среди несовершеннолетних, передает cenzura.md.

Учащиеся узнают о санкциях, предусмотренных за различные правонарушения и порядке их применения, а также об исполнении наказаний.

Большое внимание в программе нового предмета будет уделяться безопасности в семье, в школьной среде, в сообществе, безопасности в онлайн-среде. Также, ученики получат информацию о ситуациях риска и способах их преодоления.

На практических занятиях по правовой социализации будут представлены реальные случаи из практики, в которых учитель выступит с дидактической частью, а полиция поделится с учениками опытом в области права.

Предполагается, что этот предмет будет преподаваться в факультативном порядке.
cenzura.md
  • Сегодня, 06:46
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна