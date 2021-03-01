На площадке ведомства состоялась рабочая встреча Главы ведомства Кристины Албул и руководителей медучреждений. Совместно с профильными специалистами Минздрава участники обсудили возможные варианты перепрофилирования недостроенного объекта, расположенного возле Республиканского центра матери и ребенка. Напомним, здание строилось по линии АНО «Евразийская интеграция» и было отведено под перинатальный центр, сообщается на сайте ведомства.
Главный врач Центра матери и ребенка Наталья Слепуха отметила, что на сегодняшний день необходимости в возведении нового здания, предназначенного для рожениц и детей, нет. К тому же, руководитель медучреждения добавила, недостроенное здание изначально предусмотрено на 70 коек хирургического профиля: на первом этаже реанимационное отделение, на четвертом – операционные.
Для рационального использования имеющихся площадей было предложено перепрофилировать здание под новое отделение гемодиализа. На это предварительно решили выделить два этажа, на оставшиеся – кардиологический и онкологический диспансеры. Окончательное решение будет принято только после оценки здания специалистами на месте. Выездное совещание запланировано на конец недели. minzdrav.gospmr.org