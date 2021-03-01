Dnestr.TV

 
0

В Минздраве обсудили возможность открытия нового отделения гемодиализа

В Минздраве обсудили возможность открытия нового отделения гемодиализа

На площадке ведомства состоялась рабочая встреча Главы ведомства Кристины Албул и руководителей медучреждений. Совместно с профильными специалистами Минздрава участники обсудили возможные варианты перепрофилирования недостроенного объекта, расположенного возле Республиканского центра матери и ребенка. Напомним, здание строилось по линии АНО «Евразийская интеграция» и было отведено под перинатальный центр, сообщается на сайте ведомства.

Главный врач Центра матери и ребенка Наталья Слепуха отметила, что на сегодняшний день необходимости в возведении нового здания, предназначенного для рожениц и детей, нет. К тому же, руководитель медучреждения добавила, недостроенное здание изначально предусмотрено на 70 коек хирургического профиля: на первом этаже реанимационное отделение, на четвертом – операционные.

Для рационального использования имеющихся площадей было предложено перепрофилировать здание под новое отделение гемодиализа. На это предварительно решили выделить два этажа, на оставшиеся – кардиологический и онкологический диспансеры. Окончательное решение будет принято только после оценки здания специалистами на месте. Выездное совещание запланировано на конец недели.
minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 07:09
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна