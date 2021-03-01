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Где в Приднестровье можно пройти ПЦР-тестирование

Где в Приднестровье можно пройти ПЦР-тестирование

Забор биоматериалов для платного ПЦР-исследования проводится в столичном медицинском центре «Тирамед» и его филиалах, расположенных в Бендерах, Днестровске, Слободзее, Григориополе, Дубоссарах, Рыбнице и Каменке.

Сдать анализ можно только по предварительной записи и при наличии паспорта.

– г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 75. Телефон для записи 0 (533) 8-98-98;

– г. Бендеры, ул. Лазо, 20 (кабинет 16), телефон для записи 0 (552) 222-94;

– г. Днестровск, ул. Терпиловского, 1 (инфекционное отделение), телефон для записи 0 (219) 32-0-60;

– г. Слободзея, пер. Больничный, 10, телефон для записи (557) 22-889;

– г. Григориополь, ул. Дзержинского, 34, телефон для записи 0 (210) 333-73;

– г. Дубоссары, ул. Моргулец, 30, телефоны для записи (215) 34-371, 0 (215) 34-764;

– г. Рыбница, ул. Кирова, 112 (вход с улицы, 1 этаж), телефон для записи 0 (555) 4-11-00;

– г. Каменка, ул. Кирова, д. 300, телефон для записи (216) 20-140.
novostipmr.com
  • Вчера, 20:28
  • DTV
  • Просмотров: 38
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