В Бричанском районе 25 марта на железнодорожном переезде произошло столкновение грузового автомобиля и локомотива.
Грузовик старой модели КамАЗ, оснащенный прицепом, в момент пересечения рельсового полотна столкнулся с локомотивом. Локомотив транспортировал один вагон. Оба транспортных средства, очевидно, шли «порожняком».
В результате столкновения локомотив несколько метров «тащил» грузовик по рельсам, в результате чего автомобиль получил повреждения, передает point.md.
Судя по переданным пользователем кадрам, железнодорожный переезд в Липканах, где случилась авария, не оснащен шлагбаумом. Неизвестно также, исправен ли установленный перед ним семафор.
По счастью, при столкновении у обоих участников дорожного инцидента была относительно небольшая скорость движения, в результате чего, по предварительным данным, удалось избежать жертв.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и служб железной дороги. Им предстоит установить степень вины водителя КамАЗа и машиниста локомотива, уровень ущерба, а также другие обстоятельства аварии.