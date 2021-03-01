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В Бричанском районе на переезде в Липканах грузовик столкнулся с локомотивом

В Бричанском районе на переезде в Липканах грузовик столкнулся с локомотивом

В Бричанском районе 25 марта на железнодорожном переезде произошло столкновение грузового автомобиля и локомотива.

Грузовик старой модели КамАЗ, оснащенный прицепом, в момент пересечения рельсового полотна столкнулся с локомотивом. Локомотив транспортировал один вагон. Оба транспортных средства, очевидно, шли «порожняком».

В результате столкновения локомотив несколько метров «тащил» грузовик по рельсам, в результате чего автомобиль получил повреждения, передает point.md.

Судя по переданным пользователем кадрам, железнодорожный переезд в Липканах, где случилась авария, не оснащен шлагбаумом. Неизвестно также, исправен ли установленный перед ним семафор.

По счастью, при столкновении у обоих участников дорожного инцидента была относительно небольшая скорость движения, в результате чего, по предварительным данным, удалось избежать жертв.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и служб железной дороги. Им предстоит установить степень вины водителя КамАЗа и машиниста локомотива, уровень ущерба, а также другие обстоятельства аварии.

Фото: Point.md
Point.md
  • Вчера, 20:36
  • DTV
  • Просмотров: 33
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